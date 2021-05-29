Сафарова или Грабовая? Кто может победить в восьмом сезоне шоу «Холостяк»

До финала одного из самых романтических шоу «Холостяк» остались считанные часы. За сердце Тимати продолжают бороться две девушки – Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. Обе – красотки, обе – эрудированные. Кого выберет рэпер? Неизвестно.

В последней серии участниц проекта традиционно оденут в свадебные платья. Одной из девушек Тимати должен подарить шикарное кольцо. И это будет означать предложение руки и сердца. Пока понарошку.

Алиса Грабовая, напомним, прилетела к Тимати из Лондона. Девушке всего 22 года, она успешно работает моделью, сотрудничает с такими знаменитыми брендами, как Chanel, Louis Vuitton и Christian Dior. Замужем никогда не была. Детей нет.

Соперница Алисы – 22-летняя Екатерина Сафарова. Последние 10 лет девушка живет в Барселоне, куда переехала с мамой из Москвы. Учится в институте бизнеса, работает моделью.

Ходят слухи, что Катя встречалась с известным бразильским футболистом Неймаром, однако модель информацию не подтверждает. Но на дне рождении футболиста в 2019 году она находилась в качестве главной гостьи.

Кто же из красавиц покорил сердце Тимати? В преддверии финала, мы провели традиционный опрос. 65% опрошенных считают, что Тимати не выберет никого из участниц проекта. А что, такое уже было в «Холостяке». В 2016 году Алексей Воробьев посчитал, что ни одна из участниц не относится к нему искренне и попрощался с ними.

Второй по популярности ответ – Екатерина Сафарова. За нее проголосовали 25%. За Алису Грабовую отдали свои голоса 10% опрошенных респондентов.

Что же будет происходить в финале – увидим сами в субботу, в 20.00 на ТНТ.

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