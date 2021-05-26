Начнем лето со смеха: канал «ЧЕ!» покажет сразу две юмористические премьеры

1 июня канал «ЧЕ!» устроит сразу две юмористические премьеры на российском телевидении. В этот день начнется показ скетч-шоу «На троих» и нового сезона «Дизель-шоу».

«В начале года мы поставили задачу расширить линейку развлекательного контента, и запустили «Дизель-шоу». Рост доли аудитории слота показал, что мы на верном пути. Такой контент зрителям нравится», — говорит директор телеканала «ЧЕ!» Елена Карпенко.

Стоит добавить, что шоу «На троих» (в нем все юмористические сценки разыгрываются между тремя актерами) производит та же студия, что и «Дизель-шоу». Поэтому артисты в нем, практически, те же: Егор Крутоголов, Евгений Сморыгин, Евгений Гашенко, Марина Поплавская, Александр Бережок, Виктория Булитко, Яна Глущенко и Олег Иваница.

Смотрите премьеру передачи «На троих» в 17:00 и новые серии «Дизель-шоу» в 18:30 — с 1 июня на канале «ЧЕ!».

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