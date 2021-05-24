Тяжелобольной Вячеслав Зайцев вернулся в «Модный приговор»

Вся эта неделя в «Модном приговоре» будет посвящена Славе Зайцеву и его Дому Моды.

Знаменитый на весь мир художник-модельер Вячеслав Зайцев открыл заседания модного суда в 2007, став первым судьей в истории «Модного приговора», и теперь он вновь вернулся в любимую студию к Эвелине Хромченко, Александру Васильеву и Надежде Бабкиной на свое коронное место.

В понедельник в студию привезли потрясающее платье Алисы Крыловой, в котором она победила на конкурсе «Миссис мира – 2011», созданное Зайцевым.

Во вторник в студии вспомнят костюмы маэстро, которые он придумывал и шил для отечественных театров — МХТ, Современника, театра Сатиры, театра Ромэн, Малого театра.

В среду молодые дизайнеры, выпускники лаборатории моды Вячеслава Зайцева — Юлия Майер, Мира Семенец, Лалина Саральп, Ваня Ванин, Лиля Гуреева представят публике свои коллекции.

В четверг обсудят вклад Вячеслава Михайловича Зайцева в советский кинематограф.

Ну а в пятницу в студии «Модного приговора» зрители встретятся с самим мэтром, его командой и самыми близкими друзьями. Вы узнаете совсем другого Славу Зайцева, побываете на экскурсии в его поместье, увидите невероятные картины, вышедшие из-под кисти художника, рассмотрите любимые наряды Красного Диора.

К сожалению, болезнь не пожалела великого кутюрье, его подводит речь и походка, но Слава по-прежнему светел разумом и силен талантом, силы духа ему не занимать. Эти выпуски «Модного приговора» — в его поддержку!

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