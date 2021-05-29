«Голос» в законе: как номера в вокальном шоу становятся предметом разбирательств в суде

Вроде бы безобидный вокальный проект, где взрослые, детишки и даже бабушки с дедушками поют песенки, частенько оборачивается судебными разбирательствами. Рассказываем о случаях, когда авторы были недовольны исполнением их песен в эфире и искали справедливости.

Скользкий «Плот»

В октябре 2020 года Юрий Лоза собрался жестко судиться с Первым каналом. В эфире прозвучал его бессмертный шлягер «Плот».

— Первый канал меня не спрашивал и не собирался, зная, что я категорически против использования фрагмента моей песни, — объявил артист. — Сейчас мои адвокаты подготовятся, и буду подавать иск в суд, сумма иска пока не определена. Она будет не меньше миллиона рублей.

Прошло время — и аппетиты выросли. 13 мая 2021 года на сайте Мосгорсуда был зарегистрирован иск к Первому каналу в категории «О защите авторских и (или) смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет» (ч. 3 ст. 26 ГПК РФ)». В иске Лоза потребовал взыскать с организаторов «Голоса» 4 млн рублей за нарушение авторских прав и еще 1 млн за моральный вред.

Ролик с выступлением 26-летней Алины Виардо из Пскова, спевшей «Плот» во время слепых прослушиваний, уже удален из всех официальных соцсетей проекта. Но интернет помнит все. И если внимательно посмотреть, как прошло выступление девушки, то становится понятно, что сильнее всего ударило по самолюбию музыканта. Обсуждение наставниками личности самого Лозы.

Сергей Шнуров ернически уточнил у вокалистки, откуда она вообще знает такую песню. А Валерий Сюткин, певший с автором «Плота» в группе «Зодчие», вспомнил историю из прошлого — как Юрий Эдуардович якобы перебрал с алкоголем на гастролях в Тюмени и поднял на уши весь коллектив и пенял на участившиеся случаи пьянства среди коллег.

Баста подкрепил воспоминания собственным опытом встречи с Лозой. Рэпер презентовал клип своего проекта Ноггано в присутствии Лозы — тот назвал Василия подонком и ублюдком, которого надо сажать за такое творчество.

Меня оплатите вы, маэстро!

Аналогичный суд состоялся в январе 2018 года по делу о хитах известнейшего советского поэта-песенника Ильи Резника. В эфире детского «Голоса» прозвучал шлягер «Маэстро», который в свое время исполняла Алла Пугачева. Представителей Первого канала в суд потащили юристы компании «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг», входящей в Warner Music, которым и принадлежат права на песни Резника по соглашению.

— Первый канал считает, что как правообладатель самих программ он не должен запрашивать разрешение на использование в них музыки, — пояснил представитель истца Виталий Крец. — Правообладатель таким образом лишается возможности получать вознаграждение за использование своего произведения, и нам позиция Первого канала кажется не очень корректной.

Арбитражный суд Москвы взыскал с Первого 511 тысяч рублей (из заявленного 1 млн рублей) за «Маэстро» и «Старого друга», спетого в шоу «Победитель».

Дело троих «С»

Бывает и обратная ситуация. В этом году Первый канал вынужден был подать в суд на клеветников, чтобы защитить репутацию проекта. Только-только удалось разобраться с победой Микеллы Абрамовой в детском «Голосе» в 2018 году (масштабное расследование с привлечением специалистов по кибербезопасности мирового уровня подтвердило гиперактивную работу мошеннических ботов для голосования в пользу дочери Алсу), как в 2021 году во взрослую версию проекта пришла 18-летняя дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра.

Во время исполнения необычной аранжировки хита «Пьяное солнце» Никиты Алексеева к девушке повернулись все наставники. Это смутило некоторых зрителей. Актер Станислав Садальский решил подлить масла в огонь и написал в Инстаграме: «Очередная «дочь Алсу». Воистину, миром правят связи, стоит ли в чем-то винить ведущих, которым Аксюта велел повернуться». Его поддержал музыкальный критик Сергей Соседов.

— Не может так быть, чтобы человек там появился просто из-за своих талантов, — заявил он. — Тем более ведущий Первого канала! Этого Будникова я не видел, но даже если у него голос Орфея или Левитана, а внешность Аполлона, я никогда не поверю, что его взяли ведущим, потому что он пришел просто с улицы. Никого с улицы никакие каналы не берут. Там муха не пролетит!

Как ни странно, к компании обличителей присоединился Максим Сурайкин (и тоже фамилия на букву «С» — прямо мистика!) из партии «Коммунисты России». Он с соратниками и вовсе отправил в «Останкино» требование закрыть проект.

В итоге все трое обличителей встретились с юристами шоу «Голос» в суде и отказались от обвинений. Точнее, сослались на то, что заявления о предвзятости наставников и проплаченности происходящего — всего лишь оценочные суждения. Мосгорсуд иск Первого канала в связи с этим отклонил.

— Да, мы действительно выиграли суд у Первого канала, — написал потом в Фейсбуке Соседов.

Песен еще не отсуженных сколько…

В 2015 году разгорелся скандал после того, как Ярослава Дегтярева трогательно исполнила «Кукушку» в эфире детского «Голоса» (видео набрало в YouTube более 88 млн просмотров). Пока вся страна умилялась, компания «Музыкальное право», владеющая правами на песни Цоя, подала иск на 300 тысяч рублей к Первому каналу.

И поначалу его даже приняли. Но потом отклонили. Дело долго бродило по инстанциям, пока не выяснилось, что вокальный проект оформлял право на использование хита «Кино» и платил Российскому авторскому обществу. В 2017 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование истца, но после обжалования приговор все же отменил.

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