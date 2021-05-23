«Два месяца без бровей вообще»: Александр Шоуа рассказал о трудностях участия в «Точь-в-точь»

В 2020 году певец Александр Шоуа стал участником шоу «Маска» на НТВ, а в 2021-м попробовал свои силы в передаче «Точь-в-точь» на Первом канале. В новом интервью 47-летний артист признался, что первый опыт был для него не самым ярким и запоминающимся, а вот вторую программу он еще нескоро забудет.

«Точь-в-точь» дала мне бессонные ночи, два месяца без бровей вообще, потому что каждый раз после снятия грима с маской та небольшая часть волос, что есть на моем лице, оставалась на внутренней части маски с клеем и гипсом. Все это было очень непросто», — поделился солист «Непары» с изданием «Теленеделя».

Однако он отметил, что передачу делала фантастическая команда людей на проекте, и он каждый раз сильно волновался перед выходом на сцену. Для Александра это важный показатель, так для него выступление перед публикой уже давно стало чем-то настолько же обыденным, как поход в магазин за хлебом (последнее, по его словам, даже более волнительно). Но на проекте Первого его заставили понервничать члены жюри – «четыре всадника апокалипсиса», как он их со смехом называет.

«Чтобы им угодить, нужно было сделать что-то сверхъестественное, стойку на бровях!» — иронизирует певец.

Шоуа признался, что больше участвовать в подобной шоу не будет. И дело не в энергии, которую приходится потратить, а в самолюбии. После того творческого пути, который прошел вокалист, ему очень неприятно, когда его «полощут как безымянного конкурсанта». Хотя его жена рада — после съемок в проекте Александр стал лучше танцевать.

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