«Я вижу, кому ты симпатизируешь»: участница «Холостяка» сама ушла из проекта перед финалом

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором девушки борются за сердце Тимати. В полуфинал прошли три красотки – Екатерина Сафарова, Алиса Грабовая и Адель Вейгель.

В новой серии рэпер познакомился с родителями девушек, а также представил им своего младшего брата Артема. Тот, в свою очередь, пообщался с моделями и высказал свое мнение.

По словам Артема, Тимати больше всего подходит Екатерина Сафарова. По мнению молодого человека, эта девушка — с европейскими ценностями и им будет легко вместе сосуществовать. Алису он назвал «неоднозначной», а Адель, по мнению Артема, совсем не подходит рэперу, так как они очень разные.

По правилам проекта, в финал должны попасть две участницы. Поэтому Тимати нужно было сделать выбор. Однако на церемонии роз все пошло не так, как планировал рэпер.

— Тимур, мне нужно с тобой очень срочно поговорить, — неожиданно заявила Адель. — Может, после церемонии? – поинтересовался Тимати. — Нет, сейчас.

Молодые люди отошли в сторону. Адель переживала.

— Я знаю, что ты встречался вне проекта с одной из нас. Я вижу, кому ты симпатизируешь. Это не я, и я хочу, в таком случае, сама уйти из проекта, — призналась Адель.

Девушка подчеркнула, что желает счастья рэперу, но больше в шоу ей делать нечего.

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