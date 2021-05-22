«Ехала в электричке и ко мне подошла девушка»: финалистка шоу «Холостяк» рассказала, как стала моделью

Одна из главных претенденток на статус победительницы шоу «Холостяк» — Екатерина Сафарова — сообщила, что попала в модельный бизнес случайно.

Девушка начала работать моделью в Испании с 14 лет. В эту страну знаменитость переехала с мамой. Екатерина отметила, что ее отца больше нет.

«Мой папа умер, а мама живет в Испании. У нее свое туристическое агентство в Барселоне. В детстве я всегда получала поддержку от родителей, они поддерживали меня во всех моих начинаниях, особенно в творческих. Я с малых лет занималась танцами, спортом, ходила в детскую модельную школу, и мои родители помогали мне в этом, им нравились мои увлечения. Я благодарна им», — рассказала Екатерина в интервью Teleprogramma.pro.

Несмотря на то, что Катя посещала детскую модельную школу, карьера манекенщицы она сделала случайно. Однажды к ней подошла незнакомка. Девушка оказалась модельным скаутом:

«Стала работать моделью, как только переехала в Испанию. Помню, мне было 14 лет, я ехала в электричке и ко мне подошла девушка – она оказалась букером в модельном агентстве. Она предложила мне прийти на пробную фотосессию. Я пришла, и мне предложили работу – так начался мой путь в моделинг».

Также Сафарова упомянула в разговоре своего бывшего бойфренда. Екатерина была год в отношениях. Пара рассталась примерно за год до начала шоу «Холостяк».

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