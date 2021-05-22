«Привлекает его мудрость»: Екатерина Сафарова призналась, что ей нравится в Тимати

Модель из Испании рассказала о своих впечатлениях от шоу «Холостяк».

Одна из финалисток шоу «Холостяк» на ТНТ — Екатерина Сафарова — ответила, что испытала во время поцелуя с шоуменом Тимуром Юнусовым.

Напомним, во время своего свидания в десятом выпуске проекта Сафарова насладилась звездным небом московского планетария, а также компанией знаменитого артиста Тимати. А до этого музыкант вернул девушку, хотя был готов с ней попрощаться.

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Тимати объяснил свое решение вернуть модель обратно на проект, потому что начал все чаще думать о Кате. Сама Сафарова осталась под впечатлением от поступков Тимати.

«Меня привлекает его мудрость, мне нравится, как он рассуждает о жизни, и то, как красиво он умеет ухаживать за девушками», — рассказала Сафарова в интервью Teleprogramma.pro о сильных сторонах артиста.

Отметим, зрители шоу уверены, что между Тимати и Екатериной возникла химия. Вот и Сафарова утверждает, что по их глазам было видно, как они ждали встречи друг с другом:

«Последнее свидание было очень долгожданным, потому что с того дня, когда мы виделись с Тимуром, прошло много времени. Я очень его ждала! Наше с ним свидание было самым романтичным из всех, которые Тимур устраивал на шоу «Холостяк». Думаю, оно было и самым милым».

Напомним, на этом свидании Тимур поцеловал Екатерину.

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