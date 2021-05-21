«Жизнь других» на Корсике: что едят и сколько зарабатывают

Корсика — один из самых больших островов Средиземного моря. Жанна Бадоева отправилась на родину Наполеона, чтобы узнать, как там поживает местное население.

Корсиканцы очень любят поесть. Что удивительно, именно каштановая, а не пшеничная мука — основной продукт на Корсике. Они готовят из каштанов абсолютно все — от каши до мороженого. Ну а фирменное и самое любимое блюдо — колбаски фигаделли, приготовленные на огне с яичницей и кусочком корсиканского сыра.

На Корсике родители и дети очень привязаны друг к другу. После университетов дети возвращаются в родные города, уезжать на чужбину тут не принято, живут вместе либо в соседних домах.

Зарплаты — как и во Франции, учителя получают 2500, врачи — 4000 евро в месяц.

Несмотря на то что Корсика со всех сторон окружена морем, местные предпочитают рыбе мясо. Мужчины не представляют своей жизни без охоты. В каждом доме есть ружье. А еще корсиканские мужчины не только хорошие охотники, но и певцы. Быть членом церковного певческого братства престижно и почетно. Принимают в братство всех без ограничений, был бы слух.

На Корсике мужчины не спешат жениться, потому что если вдруг дойдет до развода — это та еще лотерея. Некоторые умудряются развестись за месяц, другие годами делят имущество и все равно в конце остаются ни с чем.

Добраться из города в город на Корсике можно только на машине. Поэтому автомобиль — самая важная покупка для корсиканца. Дети с нетерпением ждут своего 18-летия, чтобы поскорее сесть за руль. Водят тут все поголовно до глубокой старости. Есть на острове общественный транспорт – знаменитый корсиканский трамвай, смесь трамвая и поезда. Он ходит по самым живописным уголкам острова. Я добралась на нем в одну из самых красивых деревень Франции — Сант-Антонино. Билет стоит от 2 до 6 евро — в зависимости от расстояния. В деревне проживает около 100 человек. Побывала в типичном деревенском доме, очень красивом. Дом большой, трехэтажный, и коммуналка немаленькая — 700 евро в месяц. Хозяева дома рассказали, что у них в оливковой роще растет олива, которой уже 2 тысячи лет, представляете?

Местные обожают собираться семьями и друзьями, есть хамон, пить вино, танцевать до утра.

Несмотря на то что Корсика уже несколько столетий принадлежит Франции, корсиканцы не любят, когда их называют французами — ведь у них своя культура, история, язык.

Корсиканцы говорят, что у них на острове нет чужих, если кто-то в беде, ему обязательно протянут руку помощи.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10:15

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