Знакомство с мамой: Тимати устроил участницам «Холостяка» испытание своей семьей

Новый выпуск шоу «Холостяк» на ТНТ, который выйдет в эфир вечером 22 мая, станет предпоследним для восьмого сезона, в котором завидным женихом является рэпер Тимати. Зрители увидят, как артист познакомит оставшихся в проекте девушек со своей мамой Симоной Юнусовой. Специально для этого он вернулся вместе со съемочной группой в Дубай и организовал три званых ужина для каждой из участниц: Адель Вейгель, Кати Сафаровой и Алисы Грабовой.

Интересно, что до съемок данного выпуска Тимати максимально дистанцировался от них.

«Я не виделся с ними с прошлого года и сознательно не оставил ни одной из девушек возможности с собой коммуницировать, хотя, наверное, нужно было. Я никого не поздравил с Новым годом, ни с кем не переписывался и ни с кем не поддерживал связь, за исключением одной девушки», — поведал Тимур перед первым званным ужиным.

Наряду с мамой холостяка «полуфиналисток» оценил и его младший брат Артем. Он работает ресторатором и приготовил для девушек собственное испытание по созданию вкусного ужина. Оставшись с девушками наедине, мужчина расспросил участниц о Тимуре. В том числе прозвучал и каверзный вопрос о том, как потенциальные победительницы собираются делить звезду с двумя его бывшими возлюбленными и детьми. После Тимати спросил мнение брата о девушках, и тот назвал свою фаворитку, а также имя участницы, которая, по его мнению, сильно отличается от холостяка.

«Вишенкой на торте» насыщенного выпуска оказалась церемония роз. На ней одна из девушек не стала дожидаться, пока рэпер назовет финалисток, и неожиданно прервала все действо.

Как это было — смотрите шоу «Холостяк» на канале ТНТ 22 мая в 20:00.

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