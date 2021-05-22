Опрос: кто из участниц «Холостяка» может не понравиться маме Тимати Симоне

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором девушки модельной внешности борются за любовь Тимати. На проекте остались три участницы – Адель Вейгель, Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. Судя по трейлеру новой серии, в ближайшую субботу красоткам предстоит пройти серьезное испытание – познакомиться с мамой рэпера Симоной.

Вообще, Симона – женщина строгая. Не так давно она заявила в соцсетях, что ее сын «никогда не был женат», несмотря на то, что у него растут двое детей от разных девушек – дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

С последней пассией сына Анастасией Решетовой у Симоны не сложились отношения. Любопытные фанаты поинтересовались, в чем же дело. «Почему так мало фото Насти в профиле? Такое чувство, что не считаете ее членом семьи», — поинтересовалась одна из подписчиц. Симона не стала отмалчиваться и ответила, что никогда не мечтала о дочери.

Скорее всего, участнице «Холостяка» тоже будет непросто понравиться маме Тимати в субботу, 22 мая. Мы провели традиционный опрос и выяснили – кто, по мнению читателей Teleprogramma.pro сможет добиться ее расположения.

Самый популярный ответ – «никто», так ответили 57% опрошенных.

На втором месте модель Адель Вейгель – 22%. Возможно, поклонники шоу считают, что девушка — легкая, веселая, не замороченная, поэтому у нее есть шансы на успех.

А третьем месте – Алиса Грабовая – 14% опрошенных проголосовали за нее. И только 7% наших читателей отдали свой голос за Екатерину Сафарову, которую прочат победительницей восьмого сезона «Холостяка».

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