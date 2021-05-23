Модница недели: стилист выбрала «сочные» и неудачные образы Марии Ароновой в шоу «Доктора против Интернета»

Актриса Мария Аронова стала ведущей программы «Доктора против Интернета» на Первом канале. Как следует из названия в шоу врачи-профессионалы «сражаются» с «диванными экспертами», которые во всем полагаются на Сеть. Согласитесь, повестка актуальная, а актуальны ли наряды у ведущей? Давайте разбираться.

Образы Ароновой оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова. Из четырех нарядов она выбрала достойный звания «Модница недели» портала Teleprogramma.pro.

Устаревший фасон платья

Первый вариант, который отправился на разбор Рябовой – платье насыщенного синего оттенка. В сочетании с яркими красными губами, образ получился максимально «сочным». Но не все решают цвета.

«В данном образе все портит платье. Спущенная линия плеча, рукава «летучая мышь» и их длина три четверти – это устаревший фасон. Плюс я бы заменила оттенок помады на более нейтральный: в сочетании с платьем губы выглядят неоправданно яркими. Могу поставить только половину от максимальной оценки – 5 баллов».

Красная помада — в тему

Следующий образ – комплект из красных брюк и жилета на запах в сочетании с белоснежной рубашкой. И снова алые губы! Немного, забегая вперед, скажем, что красная помада стала неотъемлемой частью имиджа Марии Валерьевны в программе «Доктора против Интернета». Причем, если в предыдущем образе, этот цвет в макияже был не оправдан, то в этом – не вызвал нарекания у эксперта.

«Основная загвоздка данного комплекта в крое жилета. Он расклешается от талии, что неприемлемо для фигуры Ароновой: это делает бедра шире. Прямой крой жилета смотрелся бы прекрасно.

Такие лацканы сейчас не актуальны. Стоит отдать предпочтении классическим английским, которые из моды не выходят. Рукава рубашки можно слегка закатать, открыв запястья и часть предплечья, так образ будет выглядеть легче. 7 из 10».

Образ соткан из благородных оттенков

И завершает нашу подборку образ, который заслужил максимальную похвалу стилиста-имиджмейкера.

«Мне очень нравятся благородные оттенки и украшения, но есть небольшие ошибки. Например, как в первом образе, устаревший фасон блузы: спущенная линия плеча и широкие рукава длиной три четверти. В сочетании с вырезом «лодочка» верхняя часть тела становится еще шире.

Если заменить блузу на жакет с классическими английскими лацканами, приталенный или так же с поясом, но длиной до середины бедра, то образ сразу станет современным и стильным. В макияже все же стоило отдать предпочтение яркости в чем-то одном: выделить или глаза, или губы. 7 баллов».

Подводим итог

Несмотря на то, что в этот раз во всех образах эксперт нашла недочеты, сразу два комплекта победили в нашем стильном соревновании. Красный и фиолетовый костюмы достойны того, чтобы их носила «Модница недели». Рябова поставила нарядам по 7 балов.

А вот оттенки синего не выдержали конкуренции. При своих яркости и сочности образы в этом глубоком цвете набрали лишь по 5 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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