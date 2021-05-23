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Модница недели: стилист выбрала «сочные» и неудачные образы Марии Ароновой в шоу «Доктора против Интернета»

Некоторые наряды не спасло даже буйство красок.

Модница недели: стилист выбрала «сочные» и неудачные образы Марии Ароновой в шоу «Доктора против Интернета»
Актриса Мария Аронова в роли ведущей программы «Доктора против Интернета». Фото: Первый канал.

Актриса Мария Аронова стала ведущей программы «Доктора против Интернета» на Первом канале. Как следует из названия в шоу врачи-профессионалы «сражаются» с «диванными экспертами», которые во всем полагаются на Сеть. Согласитесь, повестка актуальная, а актуальны ли наряды у ведущей? Давайте разбираться.

Образы Ароновой оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова. Из четырех нарядов она выбрала достойный звания «Модница недели» портала Teleprogramma.pro.

Устаревший фасон платья

Первый вариант, который отправился на разбор Рябовой – платье насыщенного синего оттенка. В сочетании с яркими красными губами, образ получился максимально «сочным». Но не все решают цвета.

Мария Аронова. Фото.
Актриса Мария Аронова в роли ведущей программы «Доктора против Интернета». Фото: Первый канал.

«В данном образе все портит платье. Спущенная линия плеча, рукава «летучая мышь» и их длина три четверти – это устаревший фасон. Плюс я бы заменила оттенок помады на более нейтральный: в сочетании с платьем губы выглядят неоправданно яркими. Могу поставить только половину от максимальной оценки – 5 баллов».

Красная помада — в тему

Следующий образ – комплект из красных брюк и жилета на запах в сочетании с белоснежной рубашкой. И снова алые губы! Немного, забегая вперед, скажем, что красная помада стала неотъемлемой частью имиджа Марии Валерьевны в программе «Доктора против Интернета». Причем, если в предыдущем образе, этот цвет в макияже был не оправдан, то в этом – не вызвал нарекания у эксперта.

Мария Аронова. Фото.
Актриса Мария Аронова в роли ведущей программы «Доктора против Интернета». Фото: Первый канал.

«Основная загвоздка данного комплекта в крое жилета. Он расклешается от талии, что неприемлемо для фигуры Ароновой: это делает бедра шире. Прямой крой жилета смотрелся бы прекрасно.

Мария Аронова. Фото.
Актриса Мария Аронова в роли ведущей программы «Доктора против Интернета». Фото: Первый канал.

Такие лацканы сейчас не актуальны. Стоит отдать предпочтении классическим английским, которые из моды не выходят. Рукава рубашки можно слегка закатать, открыв запястья и часть предплечья, так образ будет выглядеть легче. 7 из 10».

Образ соткан из благородных оттенков

И завершает нашу подборку образ, который заслужил максимальную похвалу стилиста-имиджмейкера.

Мария Аронова. Фото.
Актриса Мария Аронова в роли ведущей программы «Доктора против Интернета». Фото: Первый канал.

«Мне очень нравятся благородные оттенки и украшения, но есть небольшие ошибки. Например, как в первом образе, устаревший фасон блузы: спущенная линия плеча и широкие рукава длиной три четверти. В сочетании с вырезом «лодочка» верхняя часть тела становится еще шире.

Мария Аронова. Фото.
Актриса Мария Аронова в роли ведущей программы «Доктора против Интернета». Фото: Первый канал.

Если заменить блузу на жакет с классическими английскими лацканами, приталенный или так же с поясом, но длиной до середины бедра, то образ сразу станет современным и стильным. В макияже все же стоило отдать предпочтение яркости в чем-то одном: выделить или глаза, или губы. 7 баллов».

Подводим итог

Несмотря на то, что в этот раз во всех образах эксперт нашла недочеты, сразу два комплекта победили в нашем стильном соревновании. Красный и фиолетовый костюмы достойны того, чтобы их носила «Модница недели». Рябова поставила нарядам по 7 балов.

А вот оттенки синего не выдержали конкуренции. При своих яркости и сочности образы в этом глубоком цвете набрали лишь по 5 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Мария Рябова – стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в «Школа шопинга», «Школе модных профессий Restyle». Также Мария является экспертом в вопросах делового и светского протокола. Она работала в отделе протокола в крупной компании и дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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