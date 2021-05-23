«Dance Революция»: что покажут в новом сезоне шоу

В этом проекте зритель погружается в атмосферу танца за счет 128 камер! Помните, как в «Матрице», когда «глаза зрителя» буквально облетали каждую крупную драку со всех сторон по кругу на 360 градусов? Вот тут то же самое. Расставленные с арифметической точностью по окружности камеры фиксируют каждую деталь выступления.

Первый сезон проекта вышел скомканным — в прошлом году из-за пика пандемии канал был вынужден прерывать съемки и откладывать их до снижения коронавирусной опасности. В этом году благодаря «Спутнику V» можно надеяться на постоянный выход программы в эфир.

Участниками второго сезона стали десятки крутейших танцоров и коллективов. Уличный танец, народные пляски, сумасшедшие акробатические пируэты, лиричные номера, страстные этюды и шаманские медитативные мини-спектакли — чего только не увидят зрители в проекте! Выводить участников на сцену в этом году будет Ирина Пегова, блеснувшая недавно в другом, тоже, по сути, танцевальном шоу — «Ледниковом периоде». Она сменила на этом посту Аллу Михееву.

— Не раздумывая согласилась стать ведущей шоу, потому что сама страстно люблю танцы и готова танцевать при любой возможности, — призналась актриса. — На проект съезжаются талантливые ребята со всей страны, там будет столько красоты и креатива! Уверена, что получу массу положительных эмоций.

За судейским столиком расположатся заслуженный хореограф, преподаватель Школы-студии МХАТ и РАТИ Алла Сигалова, бывший премьер Королевского балета в Лондоне Сергей Полунин и Вера Брежнева — просто красивая звездная девушка, представляющая непрофессиональный глас народа среди жюри.

— От второго сезона я жду встреч с уникальными танцовщиками, разными направлениями и стилями, с чем-то таким, чего я не знаю, — подчеркивает Алла Сигалова. — Я вообще обожаю учиться, и для меня самая бесценная возможность — узнать нечто новое. А этот проект такую возможность мне дает. Для меня самое главное не техническое оснащение танца, а его актерская суть, посыл, энергетическая емкость, актерское обаяние. Если в участнике и его танце это присутствует, то это сто процентов «да»!

«Да» — это зеленый сигнал, который дают (или не дают) судьи, посмотрев номер. Согласно правилам три «да» — автоматический проход в следующий этап, два «да» — шанс на исправление (ждут окончания отбора, и в случае, если жюри недобирает участников, их кандидатуры рассмотрят еще раз), одно «да» — домой! Проект состоит из трех больших этапов: отборочный цикл, полуфинал и финал.

— Мои коллеги всегда очень тщательно анализируют каждый элемент танца, каждую поддержку, — отмечает Вера Брежнева. — А я смотрю и просто чувствую. Если танец трогает мое сердце и вызывает эмоции, иногда я могу закрыть глаза на небольшие недочеты.

«Dance Революция» с 23 мая по воскресеньям в 19.15

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