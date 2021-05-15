«Деньги, слава, рейтинги – все»: Тимати рассказал об истинных целях на «Холостяке»

Тимати – парень амбициозный и интеллектуальный, и любовь уж если и будет искать, то точно не на ток-шоу. Так вышло, что рэпер стал главным героем восьмого сезона романтического шоу ТНТ «Холостяк». И о своих истинных целях на проекте он поведал одной из участниц проекта Марии Лобановой.

Девушка спросила Тимати на свидании – какие его истинные цели на «Холостяке» Рэпер не стал вилять и прямо ответил:

— Деньги, слава, рейтинги — все! – отметил Юнусов.

Девушка была удивлена. Она поблагодарила холостяка за честность.

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