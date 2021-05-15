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«Зачем ты мне это сказал?»: Тимати обидел на свидании одну из участниц «Холостяка»

Страсти на проекте накаляются.

«Зачем ты мне это сказал?»: Тимати обидел на свидании одну из участниц «Холостяка»
Адель Вейгель в шоу «Холостяк». Фото: ТНТ

В новой серии восьмого сезона шоу «Холостяк» Тимати привез девушек из солнечного Дубая в снежную Москву. А так как съемки проекта продолжались с ноября по декабрь 2020 года, то девушки попали в предновогоднюю столицу.

Первым делом холостяк пригласил на свидание Адель Вейгель. Молодые люди отправились кататься на коньках. Пообщавшись и подустав от катка, Тимати и Адель сели за столик и пили горячий чай. Затем рэпер принес шикарный букет цветов.

И все было бы хорошо, если бы Юнусов не испортил все одной фразой.

— Хочешь честно? Эти цветы тебе не предназначались. Но я решил их тебе подарить, — сообщил он девушке.

Согласитесь, кому понравятся такие признания? Вейгель расстроилась и спросила, зачем ей эта информация? Тимати ничего не ответил.

Уже после свидания продюсерам шоу рэпер признался, что букет он купил для Екатерины Сафаровой. Но девушка была якобы не на связи и цветы до нее не доехали.

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