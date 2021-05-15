«Жизнь других» в Братиславе: лайфхак спокойной семейной жизни

Главный город Словакии – единственная столица в мире, которая находится на границе с тремя другими странами: Австрией, Венгрией и Чехией. Жанна Бадоева на этой неделе отправляется в Братиславу.

Первой, с кем я познакомилась, была Дарина. Ей слегка за 50. Она отдыхает четыре раза в год: летом в Хорватии на море, зимой в Австрии катается на лыжах и еще два раза в году обязательно ездит на термальные источники в Венгрию, говорит, они хорошо помогает от болей в спине. Работает Дарина уборщицей в местной мэрии. Зарабатывает 1000 евро в месяц, еще на стороне убирает квартиры, 200 евро за генеральную уборку трехкомнатной.

Отличительная черта словаков – они не очень амбициозны, не будут завидовать и мечтать о лучшей доле. Есть работа уборщика – и ладно, и отлично. Они довольствуются тем, что имеют.

Словакия – самый крупный производитель автомобилей на планете земля. Сразу несколько больших автомобильных фирм разместили здесь свои заводы: французские, британские, корейские, немецкие. Они выпускают до миллиона машин в год, это самая крупная отрасль в стране, в которой занята большая часть населения.

Я выяснила все про словацких мужчин. Лучшее в них то, что они верные. Причем по милой причине – они зарабатывают не слишком много, чтобы хватало на любовницу. Нет денег на рестораны – муж сидит дома, нет денег нанять няньку – муж больше времени проводит с детьми. Вот он лайфхак спокойной семейной жизни – надо чтобы муж мало зарабатывал.

Большой популярностью пользуются собачьи питомники, куда люди приходят, чтобы просто погулять с собакой. Обычно с собаками гуляют те люди, которые не могут завести и держать собаку дома, но хотели бы. Я тоже выгуляла двух псов. Налог на собаку в Словакии — 80 евро в год.

Местные говорят, что в Словакии жуткая неразбериха с законами и налогами. У них даже есть премия за самый идиотский закон — «Бюрократическая бессмыслица». В прошлом году победил закон о яблоках: если ты сорвешь яблоко с чужой яблони, то тебя ждет уголовное наказание – до двух лет лишения свободы.

А вот самый популярный вид досуга для жителей Братиславы после хоккея – это скачки! В год проводится около 10 заездов, и на каждый собирается по несколько тысяч зрителей. Ставки чаще всего мизерные – 1-2 евро, но люди приходят сюда не ради выигрыша, а ради азарта – громко покричать, похлопать, выплеснуть эмоции. Хотя бывают счастливчики, которые выигрывают по 3-4 тысячи евро.

Раньше братиславцы питались исключительно дома, но в последнее время все больше народу выбирают рестораны и кафе, в них вкуснее, разнообразнее и не так дорого, средний чек — 10 евро. Национальная кухня похожа на нашу, много таких же названий. Если в двух словах описать словацкую кухню, то это тесто и картошка. Практически в любом блюде найдется место для клецок и отварного картофеля.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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