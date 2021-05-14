Возвратились мы не все: одну из участниц «Холостяка» Тимати пришлось оставить в Дубае

Шоу «Холостяк» на ТНТ близится к финалу. И чем меньше на проекте остается девушек, тем изобретательней приходится быть Тимати, чтобы сохранять интригу — кто же из участниц способна украсть его сердце. В новом выпуске, который зрители увидят 15 мая, завидный жених и его фаворитки переместятся из жаркого Дубая в зимнюю Москву. Однако одна из участниц, на радость конкуренткам, не смогла прилететь в Россию из-за проблем с визой. Но Тимур Юнусов решил и этот вопрос.

Если вам кажется, что вы уже знаете, каков будет финал, то свидания нового выпуска разрушат ваши ожидания. Известно, что Тимати отправится на ледовый каток и снова посмотрит на своих красавиц в купальниках. А еще на самой высокой точке столицы состоится волнительная встреча с бывшей участницей проекта, которая намекнет холостяку, что готова вернуться в шоу.

Ну а самым романтичным свиданием окажется вечер в московском Планетарии, который Тимур специально закроет ради одной из участниц. Встреча под огромным звездным небом закончится поцелуем пары!

Ну а на «церемонии роз» зрителей снова ждут девичьи слезы. Чем ближе к финалу, тем раздача цветов становится все более драматичной.

Смотрите шоу «Холостяк» в субботу, 15 мая, в 22:00 на канале ТНТ.

Смотрите также: