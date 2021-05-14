«Участники далеки от шансона»: стартует новый сезон шоу «Три аккорда»

Первый канал запускает в эфир новый сезон шоу «Три аккорда», которое посвящено авторской песне и другой душевной музыке. В этой передаче исполнители на конкурсной основе представляют на суд зрителей собственные интерпретации культовых шлягеров.

«Участники проекта — актеры театра и кино, поэты, композиторы. Большинство из них так же далеки от шансона, как Баренцево море от пляжного туризма, но в том-то и цимес проекта», — говорит ведущий передачи Максим Аверин.

В новом сезоне участвуют: Сергей Пенкин, Александр Добронравов, Наталья Громушкина, Аглая Шиловская, Алика Смехова, Жан Милимеров, Евгений Дятлов, Елена Максимова, Валерий Яременко и Елена Ваенга.

В состав жюри, как и ранее, вошли худрук Уральского театра эстрады, гид по миру шансона Александр Новиков, заслуженный артист России Сергей Трофимов, многократная обладательница премии «Шансон года», певица Любовь Успенская и народный артист России Александр Розенбаум.

«Оценки буду ставить разные. Король — хорошая, человек спел отлично. Дама — удовлетворительно, с погрешностями. А если плохо, будет валет. Чтобы не удивлялись и не обижались на меня. Хочу, чтобы все было по справедливости», — прокомментировал свое судейство Александр Розенбаум.

Не пропустите премьеру нового сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале — 14 мая в 21:30.

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