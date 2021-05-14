«У нас забирали телефоны»: Катя Сафарова рассказала, чему ее научил проект «Холостяк»

Девушка побывала не только на головокружительных свиданиях, но и получила новые навыки.

Участница восьмого сезона шоу «Холостяк» Екатерина Сафарова ранее признавалась, что пришла на проект только ради знакомства с Тимати. Однако уже в процессе съемок модель из Испании нашла для себя много других моментов, после которых не жалеет о своем участии в российской версии передачи.

«Этот проект научил меня уживаться с абсолютно разными людьми, находить компромиссы, жить достаточно долгое время в женском коллективе. Также мне понравился опыт нахождения без гаджетов. Мы были изолированы, у нас забирали телефоны», — поделилась девушка с журналом Grazia.

Она добавила, что благодарна шоу за знакомство с Тимуром Юнусовым и отметила, что смогла многому научиться у звездного холостяка. А еще проект стал для нее возможностью побывать в Дубае и оказаться на ряде впечатляющих свиданий, которые готовила целая команда. А еще на съемках она подружилась с другой участницей — Адель Вейгель. Девушки общаются до сих пор.

Сафарова добавила, что в эфире все транслируется так, как было на самом деле. Сейчас она сама с интересом смотрит новые выпуски.

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