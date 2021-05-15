Читатели Teleprogramma.pro выгнали бы из «Холостяка» фаворитку Тимати

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором девушки модельной внешности борются за симпатию Тимати. Финал – близко и страсти накаляются сильнее.

На проекте остались пять участниц – Кристина Романова, Адель Вейгель, Мария Лобанова, Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. Последних двух считают фаворитками рэпера. Холостяк уделяет им больше внимания и всячески симпатизирует.

Перед очередным субботним выпуском мы провели традиционный опрос. Читатели Teleprogramma.pro ответили, кто из девушек должен уйти из проекта в этот раз. Мнения разделились.

Больше всех «антилайков» получили Кристина Романова и Екатерина Сафарова (27%).

Второй по популярности ответ – «давайте отправим домой всех». Видимо, некоторые поклонники считают, что ни одна из дам не подходит Тимати.

На третьем месте оказались все остальные участницы телепроекта.

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