Читатели Teleprogramma.pro выгнали бы из «Холостяка» фаворитку Тимати

На проекте остались пять участниц – Кристина Романова, Адель Вейгель, Мария Лобанова, Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. Последних двух считают фаворитками рэпера. Холостяк уделяет им больше внимания и всячески симпатизирует.
Перед очередным субботним выпуском мы провели традиционный опрос. Читатели Teleprogramma.pro ответили, кто из девушек должен уйти из проекта в этот раз. Мнения разделились.
Больше всех «антилайков» получили Кристина Романова и Екатерина Сафарова (27%).
Второй по популярности ответ – «давайте отправим домой всех». Видимо, некоторые поклонники считают, что ни одна из дам не подходит Тимати.
На третьем месте оказались все остальные участницы телепроекта.