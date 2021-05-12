«Супер МЯУ»: IVI покажет «пушистый» мультфильм про котиков-супергероев

Анимационный проект Олега Роя порадует не только детвору, но и взрослых.

«Пушистый» мультсериал про котиков-супергероев покажет онлайн-кинотеатр IVI. 13 мая на платформе стартует анимационный проект Олега Роя «Супер МЯУ».

Проект рассказывает о пяти котятах, каждый из которых обладает суперспособностью. Слава о пушистиках быстро доходит до Школы Суперкотов и четвероногих приглашают обучиться управлять своей суперсилой.

И, надо сказать, как нельзя кстати. В городе появляется злодей, который мечтает присвоить котят и направить их силу на хаос и разрушения.

История про котят будет интересна как мальчишкам, так и девчонкам от 4 до 6 лет. А также всем, кто влюблен в милых пушистиков. Ведь благодаря современным технологиям котята выглядят очень реалистично.

Длительность каждой серии «Супер МЯУ» семь минут, за это время супергеройская команда успеет попасть в очередную непростую ситуацию и виртуозно выпутаться из нее.

«Супер МЯУ» на IVI с 13 мая

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