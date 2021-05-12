«Модный приговор»: звезда фильма «А зори здесь тихие» Ирина Долганова и другие герои недели

Ирину Долганову переоденут к 50-летию

В среду героиней «Модного приговора» стала актриса Ирина Долганова, которая отмечает в этом году 50-летие творческой деятельности. Ее карьера началась с роли Сони Гурвич в легендарном фильме «А зори здесь тихие». Подруга Ирины Елена Драпеко, сыгравшая в фильме Лизу Бричкину, решила сделать для нее подарок к юбилейной дате. По ее словам, за долгое время работы Ирине удалось примерить на себя сотни разных образов, однако никогда она не бывала в руках профессиональных стилистов не для роли, а для себя.

«Женственность — это не мое!»

Четверг. «Женственность — это не мое!» — утверждает Анна. Разноцветная одежда, разные кроссовки, взъерошенные волосы – вот ее любимый образ. Подруга Виктория уверена, что Анне пора подумать о женском счастье и прекратить отдаваться полностью работе.

Анне же кажется, что подруга хочет нарядить ее во все серое – цвет, который она терпеть не может. И ей совсем не по душе, когда стремятся ограничить ее свободу – в выборе одежды или в личных делах. Поэтому она одевается во все яркое и в новые отношения не вступает.

Она носит толстовки черного цвета размера оверсайз

Пятница. Муж Марии считает себя обманутым. В начале отношений Мария соблазнила его привлекательными нарядами. Однако со временем стиль жены сильно изменился. Гардероб ее наполнился футболками с персонажами из мультфильмов и толстовками черного цвета размера оверсайз, что мужа страшно бесит. А вот Мария спокойна и расслабленна, она точно знает, что муж ее любит и никуда от нее не денется.