Как мошенники разводят в интернете поклонников «Холостяка»

На ТНТ продолжается восьмой сезон романтического шоу «Холостяк». В этом году свою любовь на проекте ищет рэпер Тимати.

В шоу остались пять девушек – Мария Лобанова, Адель Вейгель, Кристина Романова, Алиса Грабовая и Екатерина Сафарова. Последние две – явные фаворитки рэпера. В последней серии проект покинула Любовь Лишневская. Тимати признался, что испытывает к девушке исключительно дружеские чувства и, дабы ее не мучить, им лучше расстаться на этом этапе.

«Холостяк» показывают на ТНТ каждую субботу в 22.00. Время позднее и не у всех хватает терпения дождаться выхода новой серии по телевизору. Поэтому многие поклонники пытаются найти в Сети заранее слитые ролики.

А попадают выпуски в Интернет следующим образом: жители, скажем, Владивостока смотрят шоу «Холостяк» на семь часов раньше, чем москвичи, записывают видео и выкладывают в интернет. А потом за деньги рассылают ссылки всем желающим в фан-группах.

Вот такое сообщение мне написал ушлый блогер, дабы содрать с меня деньги:

«Добрый день! Выпуск холостяка в платной группе, мы с ребятами скинулись и открыли доступ к 9 выпуску, хотим отбить деньги, за 100руб дам доступ. Если Вы сомневаетесь, что он есть вот видео» (орфография и пунктуация автора сохранена).

Само видео, конечно же, не открывается. Блогер прислал превью на пару секунд из новой серии.

Уважаемые читатели Teleprogramma.pro, не ведитесь на эти схемы. Деньги вы заплатите – шоу не увидите. Дождитесь официального эфира, не рискуйте.

Кроме того, есть большая вероятность подцепить на этих ссылках опасный вирус. Мошенники могут таким образом считать ваши данные и воспользоваться ими.

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