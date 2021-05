Победитель «Голос. Дети» Влад Тюкин: «Стану пилотом — буду петь пассажирам!»

Шоу в этом году могло завершиться очередной сенсацией — победой Елизаветы Трофимовой — дочери барда Трофима, и все к этому шло. Девочка прекрасно пела и шла по дистанции весьма уверенно, но в финале вдруг уступила Владиславу Тюкину 1,4% голосов. Старательный 12-летний петербуржец из команды Светланы Лободы выиграл проект, хотя поначалу даже не ожидал пройти слепые прослушивания. «Телепрограмма» рассказывает, как он появился в шоу, научился управлять самолетом и гонять на картинге.

До 11 лет Влад жил и ходил в школу в Питере и только потом переехал в Москву — после отправки заявки в шоу: «поближе к «Голосу», поближе к сцене». Он уверен, что такой серьезный шаг необходим, потому что в столице перспектив стать артистом гораздо больше.

— Как рассказывает мама, пел я с самого рождения, — отмечает Влад. — Мы пошли в музыкальную школу, поступили в первый класс на бесплатное фортепианное отделение. А потом в школе появился еще один кружок — индивидуального вокала. Там преподавал замечательный педагог. Мы сразу пошли к нему: сразу поняли, что Светлана Николаевна — тот человек, который нас всему научит. Так и вышло.

Уже на старте детского «Голоса» 12-летний Влад пошел ва-банк и взял довольно сложную композицию Feelings Морриса Альберта. И почти провалился. Целую минуту к нему никто не поворачивался, а потом по красной кнопке хлопнула Светлана Лобода — она и довела парня до победы, хотя он был уверен, что никто уже его не выберет.

— Было очень страшно, когда началась игра на вылет, — рассказывает вокалист. — Особенно на этапе поединков, потому что волновался абсолютно за всех в команде, а не только за себя. Благодарен всем ребятам за то, что мне было приятно с ними работать. Это было круто. Когда я услышал, что прошел поединки, первое, что мне захотелось сделать, — извиниться. Правда. Даже до сих пор не могу этого принять. Меня столько раз отвергали, что я понимаю, насколько это неприятно и тяжело. Я не мог знать, что пройду.

Не только прошел, но и выиграл. Спев в финале роман Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя» и хит Who Wants To Live Forever группы Queen, Влад влюбил в себя большую часть аудитории и вырвал победу. Чему сразу после окончания прямого эфира был несказанно счастлив.

— Влад, мог бы ты подумать, что победишь?

— Только в самый последний момент, когда Дмитрий Нагиев сказал: «Показываем результаты голосования», — я четко понял: ну, я! Кто еще?!

— Даже так?

— Нет, я не говорю, что кто-то плохо спел. Просто я видел, как мне аплодировала публика. Как было круто. Ну, блин, я ждал этого! Стремился к этому много-много лет. И никак не ожидал, что когда-то все обернется таким замечательнейшим образом.

— Что ты скажешь тем, кто голосовал за тебя? Именно эти люди обеспечили победные 1,4% голосов.

— Конечно, благодарю всех, кто был со мною, как поется в финальной песне шоу «Голос. Дети». Огромное спасибо, что вы отдали голос мне. Я использую это, постараюсь. Надеюсь, что вырасту знаменитым популярным артистом. Таким, как Фредди Меркьюри или Алла Борисовна Пугачева.

Парень не только занимается вокалом, но и умеет играть на фортепиано, укулеле и бас-гитаре. Ванильная внешность этому не помеха. Мама во всем поддерживает начинания сына и уверена, что его ждет большое музыкальное будущее. А вот папа — летчик и мастер спорта по автоспорту (ралли) — не против увидеть Влада за штурвалом самолета или на трассе.

— У меня есть авиасимулятор на компьютере и специальный штурвал, при помощи которого я виртуально управляю самолетом, — говорит артист. — Поскольку папа у меня пилот, он иногда берет меня с собой на полеты. Он рассказывает, как все правильно делать. Папа летает на своем самолете — совершает экскурсионные полеты над Санкт-Петербургом. В будущем я бы тоже хотел стать пилотом. А еще машинами люблю управлять, так что иногда ходим гонять на картинг. Катаюсь в свое удовольствие. Там я тоже заряжаюсь драйвом. Но как мне в будущем совместить все, что нравится? Без понятия. Наверно, буду петь пассажирам по громкой связи…

