«Закинул на плечо»: участница «Холостяка» так напилась на свидании с Тимати, что не смогла идти сама

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором красивые девушки борются за любовь Тимати. Девятая серия была жаркой. Сначала рэпер пригласил участниц шоу покататься на яхте. К ним присоединился друг Тимати Максим Чернявский. Молодой человек пообщался с каждой девушкой лично и рассказал Юнусову и своих впечатлениях.

Тимати очень волновало мнение Максима об Алисе Грабовой. Многие поклонники могли заметить, что рэпер симпатизирует ей больше, чем остальным на проекте. Чернявский ответил неоднозначно. Ему показалось, что девушка задрала высокую планку, которая самому Тимати в жизни будет ни к чему.

После яхты молодые люди отправились в ночной клуб. Тимати признался, что специально решил напоить девушек алкогольными напитками, чтобы посмотреть – кто как держится и теряет ли в принципе самоконтроль.

Больше всех удивила Мария Лобанова. Сначала модель заявила, что не пьет крепкие напитки и ее унесет с одной рюмки текилы. Но, выпив первую, она тут же потребовала вторую. А дальше, по словам Тимати, Маша уже вряд ли вспомнит, что происходило.

— Я ее держал двумя руками, чтобы она не прыгнула в ледяной бассейн, — рассказал Юнусов. – А для того, чтобы увести ее домой – мне пришлось закинуть ее на плечо и отнести в машину.

Сама Маша действительно мало, что вспомнила. Девушке было настолько плохо утром, что она не смогла встать с кровати.

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