«Она просто обнаглела!»: участницы «Холостяка» в шоке от фаворитки Тимати

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором девушки модельной внешности борются за сердце Тимати. Финал приближается и страсти накалятся.

Прошлый выпуск стал, наверное, самым неожиданным из всех, которые выходили в новом сезоне – проект покинула фаворитка Тимати Маша Вебер. Рэпер посчитал, что между ними перегорел огонек и не за чем продолжать общение.

Многие поклонники заметили, что Тимати импонирует модель Алиса Грабовая. Музыкант много раз подчеркивал, что она «волшебная». Алиса, в свою очередь, чувствует симпатию главного героя проекта и ведет себя смело, и уверенно. Конечно, это не может не раздражать ее конкуренток по шоу.

В начале девятой серии ведущий проекта пришел к девушкам на виллу и объявил, что на свидание с Тимати поедет Алиса. Модель расплылась в улыбке, однако других участниц «Холостяка» это задело.

— Да сколько можно ее звать? Она просто обнаглела! – не унималась Кристина Романова.

Ведущий не стал долго томить и добавил, что остальные девушки тоже присоединяться к Алисе с Тимати. Свидание пройдет на яхте в Персидском заливе.

Вообще, девушки недолюбливают Алису уже давно. Многие обвиняют ее в неискренности.

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