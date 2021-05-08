«Она просто обнаглела!»: участницы «Холостяка» в шоке от фаворитки Тимати

Прошлый выпуск стал, наверное, самым неожиданным из всех, которые выходили в новом сезоне – проект покинула фаворитка Тимати Маша Вебер. Рэпер посчитал, что между ними перегорел огонек и не за чем продолжать общение.
Многие поклонники заметили, что Тимати импонирует модель Алиса Грабовая. Музыкант много раз подчеркивал, что она «волшебная». Алиса, в свою очередь, чувствует симпатию главного героя проекта и ведет себя смело, и уверенно. Конечно, это не может не раздражать ее конкуренток по шоу.
В начале девятой серии ведущий проекта пришел к девушкам на виллу и объявил, что на свидание с Тимати поедет Алиса. Модель расплылась в улыбке, однако других участниц «Холостяка» это задело.
— Да сколько можно ее звать? Она просто обнаглела! – не унималась Кристина Романова.
Ведущий не стал долго томить и добавил, что остальные девушки тоже присоединяться к Алисе с Тимати. Свидание пройдет на яхте в Персидском заливе.
Вообще, девушки недолюбливают Алису уже давно. Многие обвиняют ее в неискренности.