«На премьере так не волнуешься»: Ланская рассказала о трудностях участия в шоу «Точь-в-точь»

Грим артистам наносят по шесть часов, а потом еще приходится долго в нем ходить.

Актриса и певица Валерия Ланская поучаствовала в новом сезоне музыкального шоу «Точь-в-точь», но говорит о нем, как о достаточно сложном опыте в своей карьере. В новом интервью 34-летняя артистка призналась, что это был для нее огромный стресс, потеря энергии и максимально непредсказуемое действо.

«Самым сложным было справляться с волнением, это какой-то адский стресс, который я даже не знаю, с чем сравнить. Ни на одной премьере ты так не волнуешься, потому что там все отрепетировано и сыграно на прогонах не по одному разу. А здесь одна репетиция — и сразу съемка, грим наносят шесть часов. Ты себя даже толком в зеркале не успеваешь увидеть, привыкнуть к мимике и тому, как ты выглядишь. Мимика, которую ты репетировал, сильно разнится с той, которую ты видишь по окончании грима, нет возможности порепетировать именно с этим лицом», — поделилась Валерия с изданием «Теленеделя».

Она рассказала, что ей приходилось терпеть не только чрезвычайно долгий процесс нанесения грима, но потом еще полдня ходить в нем, независимо от того, в начале передачи стоит твой номер или в конце, так как в финале выпуска все участники должны выйти на сцену в образах.

Кроме физических нагрузок, артистка пожаловалась еще и на состояние кожи. После съемок в шоу ей пришлось пройти курс восстановительных процедур.

Ланская не стала рассказывать, какие потрясающие эмоции получила от «Точь-в-точь», лишь понадеялась, что ее участие в телепроекте было не напрасным и принесет в будущем свои плоды.

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