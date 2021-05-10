«Жизнь других» в Сараево: еда, последствия войны, культ Кустурицы и таксистов

Столица Боснии и Герцеговины известна чем? Тем, что там вкусно и сытно и тем, что это родина режиссера Эмира Кустурицы. Жанна Бадоева отправилась в Сараево, чтобы узнать о городе побольше.

Поступить в Сараевскую академию искусства, где когда-то учился и работал Кустурица, дико сложно, сумасшедший конкурс. Во-первых, нужно хорошо сдать выпускные экзамены в школе. Во-вторых, иметь талант к пению, танцам, игре на музыкальных инструментах. В-третьих, нужно сдать 10 вступительных экзаменов! В академии учатся всего 100 человек, один преподаватель работает лишь с тремя студентами одновременно.

Сараево не полностью восстановился после войны, которая была 25 лет назад и привела к развалу Югославии. В городе полно зданий со следами артобстрелов. И по всей стране еще остались неразминированные участки, так что профессия сапера, как бы грустно это не было, очень востребована.

Поскольку Сараево – город разных национальностей и религий, дабы никого не обижать, в детских садах празднуют только светские и нейтральные праздники — 8 марта, Хэллоуин, Новый год. А вот Рождество или Пасху можно отметить только в кругу семьи. Обычно на эти большие праздники покупается праздничная еда — целый барашек, зажаренный на вертеле, который стоит в районе 150 евро.

Существует популярный миф о Сараево: мол, там живут такие гостеприимные люди, что ты можешь постучать абсолютно в любую дверь, попроситься переночевать к незнакомым людям и тебя пустят. Я проверила – враки!

Почетной здесь считается профессия таксиста, в Сараево их именами даже улицы называют. Многие из них стали национальными героями, поскольку работали во время войны под пулями. И сейчас, пока пандемия таксисты бесплатно возят врачей на работу или просто тех, у кого нет денег. Такие благородные ребята.

Лицензию таксиста получить почти невозможно, она передается по наследству – сыну, брату, другу. Если только передать ее некому, что бывает крайне редко, тогда лицензия выдается новому человеку.

Средняя зарплата учителя в Сараево — 600 евро, врача — 1000 евро, продавца — 450 евро. Пенсионерам приходится заниматься натуральным хозяйством – ухаживать за огородом, разводить домашний скот. Пенсии маленькие, всего 150 евро, плюс 35 евро надбавка ветеранам войны. Этого на нормальную жизнь не хватает.

«Жизнь других», Первый канал, понедельник, 10.15

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