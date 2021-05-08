Семьи и карьеры: как сложились судьбы победительниц прошлых выпусков «Холостяка»

На ТНТ продолжается романтическое шоу «Холостяк», главным героем которого в этот раз стал рэпер Тимати. Это уже восьмой сезон проекта. До этого одни из самых красивых девушек страны боролись за сердце Алексея Воробьева, Егора Крида, Тимура Батрутдинова и других.

Мы не так давно писали – как сложилась судьба холостяков, учувствовавших в шоу. Никто из них не женился на победительницах проекта по разным причинам. А что сейчас с этими девушками? Вышли ли замуж? Родили ли детей? Где живут? Давайте разбираться подробно.

Олеся Ермакова, 1-й сезон

Олеся пришла в «Холостяк» к футболисту Евгению Левченко. Это был первый выпуск проекта в России. После окончания шоу молодые люди немного повстречались, а затем расстались. Позже в интервью девушка призналась, что им с Левченко приходилось жить в разных странах и любовь их не выдержала это испытание.

Но недолго длилась драма. Ровно через год бывший парень Олеси из Лондона сделал ей предложение руки и сердца, и она согласилась. Сейчас Олеся живет в США и работает в киноиндустрии. Она успешно сотрудничает с Netflix, делает видеографику.

Мария Дригола, 2-й сезон

Маша боролась за сердце бывшего мужа Анны Седоковой, бизнесмена Максима Чернявского. Правда, в финале ей пришлось понервничать. Холостяк несколько раз сказал ей «прости» и только потом подарил кольцо. Шоу – что тут поделаешь.

Но и эта пара не смогла пожениться по той же причине, что и первая. Максим жил в Лос-Анджелесе, а Маша работала юристом в Санкт-Петербурге. Полтора года она летала к любимому в гости, но потом, видимо, устала.

Дригола осталась жить в Питере, также работает юристом. Замужем, есть ребенок.

Дарья Канануха, 3-й сезон

Мало, кто верил, что хрупкая, скромная 23-летняя девушка из Казани завоюет сердце холостяка Тимура Батрутдинова. Ее соперницами были эффектные модели, но резидент Comedy Club выбрал ее.

После окончания шоу Канануха и Батрутдинов встречались в Москве около полугода. Она приезжала к нему из Казани, но жить к юмористу модель так и не переехала. Даша рассказывала в одном из интервью, что Тимуру это было не нужно. Якобы он не был настроен на серьезные отношения.

Даша в итоге осталась жить в Казани, открыла детский центр по развитию речи, успешно работает моделью. Вышла замуж за местного бизнесмена и родила ему ребенка. Теперь ее фамилия по мужу – Желаева.

В 4-м сезоне не победил никто

Главным героем четвертого сезона «Холостяка» стал певец Алексей Воробьев. До финала дошли две девушки – актриса Яна Аносова и модель Наталья Горожанова. Обе – красивые, достойные. Но артисту показалось, что к нему они не испытывают искренних чувств. Поэтому кольцо не получила ни одна из них.

Аносова также снимается в кино. Ее, кстати, можно увидеть в новом сезоне сериала «Жуки». Правда, роли ее – совсем маленькие, на одну-две серии.

Наталья Горожанова – успешная модель. Она регулярно выкладывает фото то из Испании, то из Франции, то из Москвы. Вышла замуж. Родила ребенка.

Екатерина Никулина, 5-й сезон

Актер Илья Глинников стал пятым холостяком в одноименном шоу. В финале он подарил кольцо 21-летней модели Екатерине Никулиной.

После окончания проекта молодые люди встречались около года. Поговаривали, что они даже планировали свадьбу в Грузии, но что-то пошло не так.

Сейчас Никулина участвует в фэшен-съемках и занимается музыкальной карьерой. Она выпускает песни под псевдонимом MOONCAT.

Дарья Клюкина, 6-й сезон

Клюкина дважды участвовала в «Холостяке». Сначала она боролась за сердце Ильи Глинникова в пятом сезоне, но покинула проект по собственному желанию. На следующий год она пришла к Егору Криду и победила.

После проекта Даша и Егор некоторое время встречались. Однако позже музыкант намекнул, что девушке важнее ее подписчики, чем отношения с ним. В итоге пара распалась.

Даша расстраивалась недолго. После расставания с Кридом она вышла замуж за топ-менеджера крупной организации Владимира Чопова. Шикарная свадьба прошла в Италии, куда прилетел почти весь российский бомонд. Детей у молодых пока нет, они много путешествуют. Даша по-прежнему работает моделью.

Барбара Пино, 7-й сезон

Это был первый сезон «Холостяка», в котором главным героем стал не певец, не музыкант, не актер, а обычный стоматолог из Саратова Антон Криворотов. С первой серии доктор влюбился эффектную мулатку Барбару Пино. Финал был очевиден.

Барбара и Антон жили вместе после окончания проекта. Вскоре модель узнала, что холостяк ей изменяет. Девушка разорвала с ним отношения и съехала в московскую квартиру. Сейчас она работает моделью и не собирается возвращаться в родную Гавану.

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