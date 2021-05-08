«Маша Вебер вернется в «Холостяк»!»: читатели Teleprogramma.pro сделали свой прогноз

На ТНТ продолжается популярное шоу «Холостяк», в котором девушки из разных стран мира борются за сердце рэпера Тимати. С каждым выпуском красоток становится все меньше. Еще чуть-чуть и мы узнаем, кто из моделей получит заветное кольцо от мистера «Блэкстара».

Мы провели традиционный опрос и узнали, кого читатели Teleprogramma.pro назвали бы победительницей проекта. Несмотря на то, что некогда главная фаворитка Тимати Маша Вебер покинула шоу – поклонники ей все равно отдали бы первое место.

«Маша Вебер вернется в «Холостяк» — так звучит самый популярный ответ, за него проголосовали 50% респондентов.

25% отвечающих считают, что Тимати никому не подарит кольцо в финале. А что – так делал уже певец Алексей Воробьев. Он посчитал, что ни одна из девушек не относится к нему искренне.

Третье место у Алисы Грабовой (17%). Но и здесь вряд ли. Дело в том, что Алиса сразу после съемок в шоу вернулась в Лондон и живет там по сей день. Это видно по ее геолокации в Инстаграме. Сомневаемся, что модель строила бы любовь с Тимати по Скайпу.

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