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Стало известно, почему Мартиросян покинул судейскую бригаду «Маски»

Во втором сезоне его место занял Александр Ревва.

Стало известно, почему Мартиросян покинул судейскую бригаду «Маски»
Гарик Мартиросян. Фото: Global Look Press

Второй сезон шоу «Маска» завершился в минувшее воскресенье. Его победителем стал певец Джони, который скрывался за маской Крокодила. Членам жюри, которыми были Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез и Александр Ревва, пришлось очень непросто. Давние поклонники проекта решили узнать у его продюсера Юлии Сумачевой, почему в уже завершившемся сезоне они не увидели в кресле жюри Гарика Мартиросяна.

«Гарик отказался принимать участие во втором сезоне шоу из-за коронавируса. Он очень волновался, что может заболеть, и не хотел рисковать», — написала Сумачева в своем Instagram.

Напомним, что победителем первого сезона шоу «Маска» был певец Анатолий Цой, экс-солист коллектива MBAND.

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