«Я вижу, кто тебе нравится и это не я»: последние слова Маши Вебер на «Холостяке»

Модель покинула проект в субботу, 1 мая. Это было очень неожиданно.

Многие поклонники «Холостяка» сегодня будут в шоке! Тимати отправил домой главную фаворитку проекта – Марию Вебер. Рэпер почувствовал, что ее чувства к нему перегорели.

— Я уже несколько дней живу с мыслью, что что-то идет не так, — тревожно сказал Тимати.

— Это не касается на двоих, — начала Вебер, — Я же тоже наблюдаю за тобой. Я вижу, кто тебе нравится, видно, на кого ты смотришь. И это не я. И мне не хочется в это влезать, мешать. Нужно, чтобы ты сам разобрался.

Тимати удивился проницательности девушки и отметил, что она права.

— Я не вижу смысла мучить тебя дальше на проекте, — сказал Тимати со слезами на глазах. – Я хочу тебя отпустить домой.

Очевидно, Вебер имела ввиду Алису Грабовую. Тимати влюбился в девушку из Лондона и ему трудно это скрывать.

После прощальных слов Маша села в машину и расплакалась.

— Это было очень неожиданно, — отметила она.

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