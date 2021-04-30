Зрители финала шоу «Голос.Дети» помогут взрослым онкобольным пациентам

30 апреля в прямом эфире Первого канала зрителям покажут финал восьмого сезона проекта «Голос.Дети». В решающую схватку за победу вступят Маша Политикова, Кира Гоголадзе и Тимофей Завалинич из команды Басты, Влад Тюкин, Юля Гаврилова и София Фанта из команды Светланы Лободы, а также Аня Волкова, Лиза Трофимова и Алиса Трифонова из команды Егора Крида. Кто из них окажется триумфатором — решит страна.

А Первый канал напоминает, что доходы его и партнеров, собранные в ходе зрительского голосования, будут переданы на благотворительность. Конкретно — Фонду борьбы с лейкемией, который уже семь лет помогает взрослым пациентам с онкологическими заболеваниями кроветворной системы.

Организаторы отмечают, что взрослым людям с онкологией труднее получить благотворительную помощь, к тому же считается, что рак у таких пациентов уже неизлечим. Но в фонде считают, что лечение возможно, и что нужно менять отношение общества к онкобольным старше 18 лет.

Прямой эфир финала «Голос.Дети» начнется 30 апреля в 21:30.

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