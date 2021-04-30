Смелые и прекрасные: новыми лицами канала «Суббота!» стали девушки необычных профессий

У телеканала «Суббота!» появились новые лица. Если раньше его амбассадорами являлись популярные блогеры (Маша Миногарова, Натали Ящук, Марина Федункив, Stasprostoklass), теперь на экране будут блистать и девушки необычных профессий и типажей. Ролики с ними уже появились в эфире.

Итак, встречайте!

Елена Лысенко-Салтыкова — первая в России девушка-машинист электропоезда.

«Когда я решила стать машинистом, то не знала, что эта профессия входит в список, где ограничен женский труд. Сейчас я первая и пока единственная в стране девушка-машинист пригородного электропоезда. От моего поступления в колледж до вступления на должность машиниста прошло 10 лет. За это время я получила соответствующее образование, родила дочь, работала слесарем в тепловозном цехе и создала инициативную группу, вместе с которой при поддержке ЦППК мы добились изменения закона о работе женщин в этой профессии».

Екатерина Тарасова — чемпионка России по регби.

«В детстве у меня было две мечты — стать олимпийской чемпионкой и телеведущей. Поэтому сначала я профессионально играла в регби, стала многократным чемпионом России и мастером спорта, а потом ушла на телевидение. Я считаю, что у современной девушки есть все, чтобы быть счастливой. Так что какую бы цель она перед собой ни поставила, какое желание у нее бы ни появилось — все реально».

Мария Крючкова — инструктор по вейксерфингу и капитан на вейксерф-лодке.

«Все началось со сноуборда, потом попробовала серфинг, вейксерфинг… И поняла, что не хочу работать в офисе с двухнедельным отпуском в году. Поначалу я была администратором вейксерф-клуба, а потом начала сама кататься и рулить. Некоторые клубы специально хотят, чтобы у руля были девушки, поэтому мне постоянно приходят предложения о работе».

Мария Алексеева — кинолог-зоопсихолог.

«В детстве я мечтала быть ветеринаром, а стала зоопсихологом-кинологом. Я попала в профессию, когда у меня появился проблемный пес. Занимаясь его здоровьем, я поняла, что хочу помогать людям лучше понимать свою собаку. Самое сложное в профессии — общение с людьми, потому что многие из них в панике, отчаянии. Но приходится убеждать, что нужно успокоиться и изменить свое отношение к питомцу».

Также новыми лицами канала «Суббота» стали главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева и режиссер Екатерина Телегина («Елки-3»).

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