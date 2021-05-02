Новый сезон «Лучше всех!»: игра на ксилофоне, феноменальная память и динамичный речитатив

В воскресенье, 2 мая, после перерыва возвращается проект, который собрал самых талантливых детей со всей России. Первый канал покажет премьерный праздничный выпуск шоу «Лучше всех!».

На этот раз бессменный ведущий программы — шоумен Максим Галкин — вместе со зрителями и приглашенными гостями увидят девочку-«скороговорку», любителя богатырей, обладательницу феноменальной памяти и многих других.

Настоящее файер-шоу устроят организаторы проекта во время исполнения торжественного марша на сцене «Лучше всех!». Томас Леонихин из Новосибирска сыграет для Максима Галкина на ксилофоне. Мальчик практически с двух лет всерьез занимается музыкой. Талант юного Моцарта родители малыша заметили, когда Томас стал настойчиво стучать пустой пластиковой бутылкой по столу, батарее и по полу. В три года мальчику уже подарили игрушечную барабанную установку. А позже малыша отвели в музыкальную школу. И вот сейчас семилетний Томас с уверенностью отстукивает на ксилофоне.

Показать свой талант на сцене шоу «Лучше всех!» решил и четырехлетний Федор Максаков из Москвы. Малыш увлекся былинами в полтора года и теперь знает о богатырях практически все. Юный ценитель богатырей коллекционирует их костюмы. У него уже есть образы Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Белого Полянина. Имеется у Феди и большой арсенал богатырского оружия: щит и меч, лук и стрелы, булава. По словам мальчика, он, как настоящий богатырь, всегда начеку и готов в любой момент сразиться хоть с Тугариным Змеем, хоть с Соловьем-разбойником.

Другая участница программы старше Феди Максакова всего на год. София Барашкова из Жуковского в свои пять лет разговаривает с немыслимой скоростью. Длинные скороговорки — не проблема для девочки. Юную мастерицу речитатива придут оценить – исполнитель Тимур Родригез и музыкант DJ Грув.

Также зрители смогут убедиться в том, что память можно и нужно тренировать. 10-летняя Софья Яковенко из Пятигорска докажет, что память поддается дрессировке. Папа Сони многие годы изучал разные мнемотехнические методы и применил знания на практике, когда родилась дочь. Малышка освоила все известные техники, в том числе приемы чемпионов мира по памяти. София покажет, что отлично разбирается во всем — от географических объектов до спилов деревьев. И все это благодаря памяти.

Увидеть этих и других талантливых детей на сцене шоу «Лучше всех!» можно будет уже в это воскресенье в эфире Первого канала в 19:25 по московскому времени.

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