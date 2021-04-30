«Жизнь других» на Мадейре: самый опасный в мире аэропорт и культ Роналду

Мадейра - один из самых старинных курортов Европы, известный своими густыми лесами, живописными горами и черными пляжами. Жанна Бадоева отправилась на этот португальский остров в Атлантическом океане, чтобы узнать, каково там местным жителям.

На Мадейре обожают детей. Никто в жизни не сделает замечания вопящему ребенку. Ведь если ребенок кричит, значит, он здоров, а если он здоров – все взрослые вокруг счастливы. В любом ресторане детям не просто рады, официант с удовольствием покормит чужого малыша с ложечки.

В расписании местных школ каждую неделю стоит занятие на океане. Класс отправляется на Атлантику, где детей учат правильно плавать, управлять байдарками и каноэ, а также правильно мыться под душем — смывать океанскую соль. Начинающий учитель получает 1200 евро.

Популярна на острове лесная полиция, вроде наших лесников. Следят за порядком во всех смыслах, хотя чего там следить: местные совсем не мусорят и браконьеров там нет. Мадейра – остров вулканического происхождения, поэтому диких животных нет, самый крупный зверь в лесу – это заяц. Там даже комары не водятся. Так что основная задача лесной полиции – искать заблудившихся людей. Туристы часто сходят с маршрута в поисках ценного кадра и теряются.

Если человек перепутает океан с туалетом, ему выпишут штраф – от 100 до 1000 евро, хотя доказать подобное преступление непросто. А вот за что часто штрафуют местных – это за вождение в нетрезвом виде. Разрешено сесть за руль после двух бокалов вина, но местным трудно остановиться на двух бокалах. Виноград отлично растет на здешней почве. Раньше мадера была уделом богачей, теперь бутылку за пару долларов можно купить в любом магазине.

Аэропорт Мадейры признан одним из самых опасных в мире. Короткая взлетная полоса, да еще постоянные сильные ветра. Летать сюда могут только пилоты высшей категории и то после спецподготовки. Но даже они не посадят самолет без помощи диспетчера, который курирует действия пилота: сначала самолет нужно направить в сторону скалы, и лишь потом в последний момент развернуть к посадочной полосе.

Почти все местные фанатеют от спорта и дико гордятся тем, что самый известный футболист в мире Криштиану Роналду родился на Мадейре. На острове полно спортивных площадок, тренажерных залов и бассейнов. Здесь каждый увлечен каким-то видом спорта. А на всех лестницах подписаны ступеньки – сколько калорий ты сжигаешь, поднимаясь вверх. Лифтами стараются не пользоваться.

Народ на Мадейре закрытый, напроситься в гости было очень трудно. Все всех знают и обожают сплетничать о соседях, в общем, живут жизнью других.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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