После финала «Маски» жюри и исполнители раскроют секреты шоу в передаче «Звезды сошлись»

Обе программы выйдут на НТВ 2 мая, а 3-го числа зрителей ждет еще один подарок.

2 мая поклонники шоу «Маска» на НТВ увидят грандиозный финал второго сезона. В одном выпуске станут известны имена всех таинственных артистов, дошедших до конца проекта, и, конечно же, победителя. Но это еще не все: сразу после трансляции шоу в эфир выйдет передача «Звезды сошлись», в которой раскроются новые секреты «Маски». Ее гостями станут члены жюри вокального проекта и его участники, которые расскажут о том, что осталось за кадром.

Но на этом сюрпризы не закончатся. На следующий день — 3 мая — в 22:00 НТВ покажет специальный выпуск «Маски» с повторением лучших моментов второго сезона.

Добавим, что до финала добрались маски Змея, Крокодил, Лама и Заяц. Ранее в этом шоу были раскрыты такие звезды, как Иосиф Пригожин, Юрий Стоянов, Ольга Бузова, Ирина Дубцова, Стас Пьеха и другие.

Смотрите грандиозный финал шоу «Маска» — 2 мая в 20:10, а в 23:00 — передачу «Звезды сошлись» с откровениями жюри и исполнителей.

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