Весь спектр эмоций: Гоша Карцев устроил «разнос» девушкам на шоу «Ты_Топ-модель»

Еще несколько лет назад зрители внимательно смотрели шоу «Топ-модель по-американский» с Тайрой Бэнкс и учились улыбаться глазами. Теперь канал ТНТ показывает не менее интригующее реалити. В нем девушки, в независимости от роста, веса и внешности в целом, пытаются стать лучшими моделями и получить весомый приз, включая контракт с немецким модельером Филиппом Плейном. Однако с каждым разом испытания становятся все сложнее.

Если ранее девушки фотографировались с рептилиями и животными, а также бегали на каблуках в спортзале, то в прошлом выпуске им пришлось сначала предстать без макияжа, а потом танцевать. Ника Крауш не решилась пройти последнее испытание и сама покинула шоу. А теперь Гоша Карцев — член жюри и гуру в области моды — придумал для девушек более жесткую проверку.

В новом выпуске проекта он предложил им квест — надеть белоснежную водолазку за 20 секунд, не запачкав при этом ее макияжем. Простое испытание оказалось коварным. Никому не удалось все сделать безупречно, кроме одной девушки. Участниц повеселил такой челлендж, а вот телефонный разговор с родными после долгой разлуки вызвал даже слезы.

Но впереди их ждал мастер-класс от модели и звезды подиумов Анны Молочниковой. Она учила девушек держаться правильно, не бояться камер и быть стрессоустойчивыми. Однако ее идеальная походка оказалась неповторима.

Ева Эванс, которую судьи уже прозвали пацанкой, дважды упала во время дефиле и в очередной раз вывихнула ногу. Рядом были другие участницы, но они ей не помогли. Некоторые сочли, что если такое произошло бы на подиуме, то им бы не дали выйти и помочь коллеге. Однако Гоша Карцев устроил им «разнос» и отчитал девушек за проявленную жесткость.

Чем это обернется для них и кто покинет проект, зрители увидят в шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» 2 мая в 14:00 на ТНТ.

Смотрите также: