Лучшие артисты и патриотичный настрой: что посмотреть по телевизору на майских праздниках

Впереди — майские каникулы. Решением президента отдыхать россияне в 2021 году будут 10 дней подряд: с 1 по 10 мая, к рабочим обязанностям вернемся только 11 мая.
Чем заняться в это время? Teleprogramma.pro узнала, что покажут телеканалы на майских каникулах.
Первый канал
«По законам военного времени. Победа!»
3 мая в 21.20
9 мая 1945 года. На площади маленького городка Истербурга в Восточной Пруссии этот день отмечают танцами. Молодой лейтенант играет на пианино прямо в центре города и вдруг с крыши одного из домов раздается пулеметная очередь.
А потом… Потом начинаются будни военной прокуратуры на оккупированной территории – убийства, ограбления, кражи. До окончательной победы еще очень далеко…
В ролях: Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Александр Песков, Анатолий Кот и другие.
«Довлатов»
7 мая в 0.15
Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга — будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.
Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций, столкновение с криминалом и литературной жизнью города на Неве, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить своей дочери куклу, которую нигде не достать…
В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Елена Лядова, и другие.
«Диверсант. Крым»
9 мая в 15.10
На календаре — июль 1942 года. Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
Установив связь с партизанским отрядом, Алексей и Леонид выдвигаются в город. Первая попытка выполнить приказ оканчивается неудачей: при покушении Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий. После второй попытки захватить Александрова Бобриков и Филатов оказываются в немецком плену…
В ролях: Кирилл Плетнев, Алексей Бардуков, Дарья Жовнер, Ангелина Стречина, и другие.
«В бой идут одни старики»
9 мая в 22:10
Есть фильмы, которые по умолчанию становятся символом 9 Мая. «В бой идут одни старики» — как раз из них. Искренняя и берущая за душу картина основанная на реальных событиях.
Вторая поющая эскадрилья — молодые, красивые: Смуглянка, Кузнечик, Ромео… Этот вылет для многих из них станет последним. Кстати, это первый в отечественной истории «колоризованный фильм». Изначально картина была снята на черно-белой пленке. Фильм обрел вторую жизнь благодаря новейшим компьютерным технологиям.
В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев.
Телеканал «Россия 1»
9 мая специальный проект к юбилею Победы!
В 10:00 трансляция Военного парада, посвященного 74-й годовщине победы в ВОВ.
В 15:00 «Бессмертный полк».
В 18:00 большой праздничный концерт.
На сцену выйдут Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Валерия, Дмитрий Дюжев, Тамара Гвердцители, Александр Михайлов, Пелагея, Александр Маршал, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Екатерина Гусева, и многие другие.
Ведущие: Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
«Ни шагу назад!»
9 мая в в 14:20
Великая Отечественная война. Во время вражеского авианалета у Тошки Лыткиной на глазах уничтожена родная деревня и односельчане. Светлая и жизнерадостная Тошка выжила, но научилась ненавидеть. Так она оказывается на войне, чтобы отомстить за родных и близких.
В ролях: Мария Шукшина, Гела Месхи, Валентина Попова и другие.
«Т-34»
9 мая в 21:00
Зима, 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых… Позже война вновь приведет экипаж в это же место, только плененному Ивушкину приходится сражаться на стороне немцев. Однако русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж готовы бросить вызов не только всему рейху и самой судьбе.
В ролях: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Семен Трескунов и другие.
Смотрите также:
8 мая, в 17:30 «Ликвидация»,
8 мая в 21:20 «Ржев»,
9 мая в 01:10 «Сталинград».
СТС
«Чики»
4 мая в 23:00
Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и «жигулях». У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги: Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая Жанна укатила в Москву, но вернулась на красной иномарке с идеей открыть фитнес-клуб. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.
В ролях: Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова и Ирина Носова.
«По колено»
11 мая в 19:00
Главный герой истории — честный провинциальный парень Саня Грибов — готов покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 сантиметров. Бросив работу в таксопарке, Саня едет в Москву за ролью в большом кино. Столица принимает парня не самым дружелюбным образом. На пути к успеху его ждет много испытаний: конкуренция, нечестные партнеры и знакомство с девушкой своей мечты Аленой, которой Саня чуть выше пояса.
В ролях: Иван Филиппов, Станислав Агафонов, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Ян Цапник, Максим Лагашкин, Игорь Угольников, Зоя Бербер и другие.
«Пятница!»
«Моя жена рулит»
8 мая в 11:00
Марафон реалити «Моя жена рулит» — кулинарное шоу мирового формата, в котором мужчины и женщины меняются местами. Мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» мужьями через наушник.
Ведущая актриса и лицо канала «Суббота!» Марина Федункив.
«Скажи платью «Да!»
8 мая в 14:50
«Скажи платью «Да!» — реалити шоу, в котором невесты ищут идеальное свадебное платье. А помогает им в этом звездный модельер Бичолла Тетрадзе.
ТНТ
Телеканал подготовил десять хитов, которые будут радовать россиян все 10 дней каникул.
1 мая
12:00 – 20:00. «Отпуск». Все серии первого сезона.
2 мая
16:00 – 22:00. «Однажды в России». Шесть выпусков подряд.
3 мая
12:00 – 22:00. «Реальные пацаны».
4 мая
15:00 – 22:00. «Полярный». Все серии первого сезона
5 мая
12:00 – 22:00. «Жуки». Первый и второй сезоны
6 мая
12:00 – 22:00. «Универ»
7 мая
12:00 – 22:00. Comedy Club
8 мая
12:00 – 20:00. «Девушки с Макаровым». Все серии первого сезона
9 мая
10:00 – 00:00. «Ольга»
10 мая
08:00 – 14:00, 16:00 – 22:00. «СашаТаня»
ТНТ4
Жесткий юмор с переходом на личности снова на экранах, самое обсуждаемое и дерзкое шоу возвращается с новым третьим сезоном. Новыми «жертвами» станут телеведущий Азамат Мусагалиев и рэпер Баста. Специальными гостями выпусков будут Гарик Харламов, рэпер Kyivstoner, Айза Долматова, а также Денис Дорохов.
Звездных гостей «прожарят» по полной стендап-комики, которые не боятся перейти черту дозволенного.
4 мая в 23:00 на ТНТ4 — премьерная «Прожарка Азамата Мусагалиева», 18+
11 мая в 23:00 на ТНТ4 — премьерная «Прожарка Басты», 18+
НТВ
2 мая
Грандиозный финал второго сезона шоу «Маска»
3 мая
Специальный выпуск шоу «Маска». Лучшие моменты
6 мая
Первый сольный концерт Артура Пирожкова
«Топор. 1943»
1943 год. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова, в которую входит Иван Родин, случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию.
В бою Белов ранен и приказывает Ивану дойти до советского командования, чтобы предупредить об опасности. Но командование фронта ему не верит, Ивана подозревают в дезинформации и работе на немцев.
В ролях: Андрей Смоляков, Александр Голубев, Борис Галкин, Николай Козак, Сергей Жарков, Иван Шибанов, и други.