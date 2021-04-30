Лучшие артисты и патриотичный настрой: что посмотреть по телевизору на майских праздниках

Teleprogramma.pro узнала, что покажут Первый канал, ТНТ, НТВ, СТС, «Пятница!» и телеканал «Россия 1».

Впереди — майские каникулы. Решением президента отдыхать россияне в 2021 году будут 10 дней подряд: с 1 по 10 мая, к рабочим обязанностям вернемся только 11 мая.

Чем заняться в это время? Teleprogramma.pro узнала, что покажут телеканалы на майских каникулах.

Первый канал

«По законам военного времени. Победа!»

3 мая в 21.20

9 мая 1945 года. На площади маленького городка Истербурга в Восточной Пруссии этот день отмечают танцами. Молодой лейтенант играет на пианино прямо в центре города и вдруг с крыши одного из домов раздается пулеметная очередь.

А потом… Потом начинаются будни военной прокуратуры на оккупированной территории – убийства, ограбления, кражи. До окончательной победы еще очень далеко…

В ролях: Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Александр Песков, Анатолий Кот и другие.

«Довлатов» 7 мая в 0.15 Фильм повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х годов, накануне эмиграции его друга — будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций, столкновение с криминалом и литературной жизнью города на Неве, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить своей дочери куклу, которую нигде не достать… В ролях: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Елена Лядова, и другие.

«Диверсант. Крым»

9 мая в 15.10

На календаре — июль 1942 года. Алексей Бобриков и Леонид Филатов получают приказ о ликвидации попавшего в плен капитана 1-го ранга Ивана Александрова, виновного в сдаче одного из ключевых рубежей обороны Севастополя. Диверсанты отправляются на задание вдвоем.

Установив связь с партизанским отрядом, Алексей и Леонид выдвигаются в город. Первая попытка выполнить приказ оканчивается неудачей: при покушении Александров ранен и госпитализирован в тщательно охраняемый немецкий военный санаторий. После второй попытки захватить Александрова Бобриков и Филатов оказываются в немецком плену…

В ролях: Кирилл Плетнев, Алексей Бардуков, Дарья Жовнер, Ангелина Стречина, и другие.

«В бой идут одни старики»

9 мая в 22:10

Есть фильмы, которые по умолчанию становятся символом 9 Мая. «В бой идут одни старики» — как раз из них. Искренняя и берущая за душу картина основанная на реальных событиях.

Вторая поющая эскадрилья — молодые, красивые: Смуглянка, Кузнечик, Ромео… Этот вылет для многих из них станет последним. Кстати, это первый в отечественной истории «колоризованный фильм». Изначально картина была снята на черно-белой пленке. Фильм обрел вторую жизнь благодаря новейшим компьютерным технологиям.

В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев.

Телеканал «Россия 1»

9 мая специальный проект к юбилею Победы!

В 10:00 трансляция Военного парада, посвященного 74-й годовщине победы в ВОВ.

В 15:00 «Бессмертный полк».

В 18:00 большой праздничный концерт.

На сцену выйдут Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Валерия, Дмитрий Дюжев, Тамара Гвердцители, Александр Михайлов, Пелагея, Александр Маршал, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Екатерина Гусева, и многие другие.

Ведущие: Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

«Ни шагу назад!»

9 мая в в 14:20

Великая Отечественная война. Во время вражеского авианалета у Тошки Лыткиной на глазах уничтожена родная деревня и односельчане. Светлая и жизнерадостная Тошка выжила, но научилась ненавидеть. Так она оказывается на войне, чтобы отомстить за родных и близких.

В ролях: Мария Шукшина, Гела Месхи, Валентина Попова и другие.

«Т-34»

9 мая в 21:00

Зима, 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых… Позже война вновь приведет экипаж в это же место, только плененному Ивушкину приходится сражаться на стороне немцев. Однако русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж готовы бросить вызов не только всему рейху и самой судьбе.

В ролях: Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Виктор Добронравов, Антон Богданов, Семен Трескунов и другие.

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8 мая, в 17:30 «Ликвидация»,

8 мая в 21:20 «Ржев»,

9 мая в 01:10 «Сталинград».

СТС

«Чики»

4 мая в 23:00

Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и «жигулях». У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги: Света, Марина и Людка. Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая Жанна укатила в Москву, но вернулась на красной иномарке с идеей открыть фитнес-клуб. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.

В ролях: Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова и Ирина Носова.

«По колено»

11 мая в 19:00

Главный герой истории — честный провинциальный парень Саня Грибов — готов покорить кинобизнес, несмотря на рост 135 сантиметров. Бросив работу в таксопарке, Саня едет в Москву за ролью в большом кино. Столица принимает парня не самым дружелюбным образом. На пути к успеху его ждет много испытаний: конкуренция, нечестные партнеры и знакомство с девушкой своей мечты Аленой, которой Саня чуть выше пояса.

В ролях: Иван Филиппов, Станислав Агафонов, Анастасия Уколова, Ангелина Стречина, Ян Цапник, Максим Лагашкин, Игорь Угольников, Зоя Бербер и другие.

«Пятница!»

«Моя жена рулит»

8 мая в 11:00 Марафон реалити «Моя жена рулит» — кулинарное шоу мирового формата, в котором мужчины и женщины меняются местами. Мужчины готовят сложные блюда по рецепту шеф-повара, а женщины — «рулят» мужьями через наушник. Ведущая актриса и лицо канала «Суббота!» Марина Федункив. «Скажи платью «Да!» 8 мая в 14:50 «Скажи платью «Да!» — реалити шоу, в котором невесты ищут идеальное свадебное платье. А помогает им в этом звездный модельер Бичолла Тетрадзе.

ТНТ

Телеканал подготовил десять хитов, которые будут радовать россиян все 10 дней каникул.

1 мая

12:00 – 20:00. «Отпуск». Все серии первого сезона.

2 мая

16:00 – 22:00. «Однажды в России». Шесть выпусков подряд.

3 мая

12:00 – 22:00. «Реальные пацаны».

4 мая

15:00 – 22:00. «Полярный». Все серии первого сезона

5 мая

12:00 – 22:00. «Жуки». Первый и второй сезоны

6 мая

12:00 – 22:00. «Универ»

7 мая

12:00 – 22:00. Comedy Club

8 мая

12:00 – 20:00. «Девушки с Макаровым». Все серии первого сезона

9 мая

10:00 – 00:00. «Ольга»

10 мая

08:00 – 14:00, 16:00 – 22:00. «СашаТаня»

ТНТ4

Жесткий юмор с переходом на личности снова на экранах, самое обсуждаемое и дерзкое шоу возвращается с новым третьим сезоном. Новыми «жертвами» станут телеведущий Азамат Мусагалиев и рэпер Баста. Специальными гостями выпусков будут Гарик Харламов, рэпер Kyivstoner, Айза Долматова, а также Денис Дорохов.

Звездных гостей «прожарят» по полной стендап-комики, которые не боятся перейти черту дозволенного.

4 мая в 23:00 на ТНТ4 — премьерная «Прожарка Азамата Мусагалиева», 18+

11 мая в 23:00 на ТНТ4 — премьерная «Прожарка Басты», 18+

НТВ

2 мая

Грандиозный финал второго сезона шоу «Маска»

3 мая

Специальный выпуск шоу «Маска». Лучшие моменты

6 мая

Первый сольный концерт Артура Пирожкова

«Топор. 1943»

9 мая в 22:00

1943 год. Накануне наступления Красной Армии группа капитана Белова, в которую входит Иван Родин, случайно обнаруживает у села Анино замаскированную танковую дивизию. В бою Белов ранен и приказывает Ивану дойти до советского командования, чтобы предупредить об опасности. Но командование фронта ему не верит, Ивана подозревают в дезинформации и работе на немцев. В ролях: Андрей Смоляков, Александр Голубев, Борис Галкин, Николай Козак, Сергей Жарков, Иван Шибанов, и други.

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