Что осталось за кадром «Последнего героя»: слезы Маслаковой и «огненные» пчелы

1 мая состоится финал шоу «Последний герой». На сегодняшний день до него дошли четыре человека: Елена Барткова, Денис Шведов, Роман Никкель, Александра Маслакова. Кто из них возьмет главный приз? На кону — пять миллионов рублей.

В шоу «Последний герой» страсти разгорались от выпуска к выпуску. Особенно, когда племена объединились, и каждый должен был бороться сам за себя. Накануне финала Telеprogramma.pro вспоминает самые эмоциональные моменты проекта и рассказывает, на что потратят выигрыш потенциальные победители.

Как участники распорядились бы 5 000 000 рублей

Мать-одиночка Елена Барткова признается, что мечтает купить квартиру. У нее уже накоплена определенная сумма на недвижимость, но нужны дополнительные деньги.

Тракторист Роман Никкель отмечает, что победа ему необходима для того, чтобы его пять сыновей могли бы гордиться отцом и сказать: «Мой папа – Последний герой». Роман признается, что трое сыновей от первой жены живут не вместе с ним, а ему бы хотелось видеть детей чаще.

«Моя самая заветная мечта – это построить большой дом на всех и поселиться в нем всем вместе», — признается Роман Никкель.

Актер Денис Шведов, наверное, дал самый честный ответ на поставленный вопрос.

«Финансы – это круто. Но еще круче – стать Последним героем! Было бы абсурдно утверждать, что мне не нужны деньги и не хочется носить звание Последнего героя. Зачем вообще тогда было сюда ехать и столько мучиться, терпеть крыс, голод и все остальное?!» — задается вопросом Денис.

Модель и телеведущая Александра Маслакова призналась, что половину денег потратит на маму, привезет ее в Москву и устроит грандиозный шоппинг.

Эмоции и доски Александры Маслаковой

Кстати, об Александре, которой на проекте вообще приходилось нелегко. Участница шоу «Мисс Россия», привыкшая к комфортной жизни, на протяжении всего реалити-шоу старалась доказать свое право на победу. Терпела назойливых насекомых, стремилась принести пользу команде, готовила обеды и ужины, пыталась быть не хуже других, проходя сложные испытания.

Тем не менее в число фаворитов Александра не входила. Не раз по результатам голосования племени могла уехать домой…И каждый раз девушку что-то спасало.

А практически все основные фавориты передачи, наоборот, уже выбыли. Кто-то получил травму, кто-то ушел по решению совета племени. Недаром один из участников проекта заметил, что здесь может победить не самый сильный, а самый хитрый…

Александра, видимо, и вошла в число самых хитрых. Однако, как и любая девушка, она бывала очень эмоциональной.

Однажды эмоции взяли над Александрой верх – от усталости ли, напряжения, ощущения, что не все обстоятельства можно контролировать. Но факт остается фактом — на ее красивом лице заблестели слезы.

Участникам нужно было пройти очередное испытание – построить лестницу из досок. Для этого каждую доску следовало закрепить на штыри. Но что-то пошло не так. Александра подозревала, что для построения лестницы ей не хватало одной доски.

«Очень тяжелое испытание, — уже позже призналась Александра Маслакова. — Когда я прошла этап с мячиком, началась другая беда. Нужно было собирать пазлы и доски, по которым нужно идти. Если бы даже передо мной стояла задача выкладывать доски одну за другой, я бы даже и с этим не справилась. Извините за то, что истерила, получилось неудобно».

Как игроки чуть не устроили на острове пожар из-за пчел…

Мужчины же в ходе реалити-шоу продолжали показывать навыки изобретательности. Однажды, они подобно Винни-Пуху, решили добыть мед. Правда, это стоило «островитянам» больших усилий.

«Во время изучения острова мы обнаружили улей с пчелами. Он давно был заброшен. Нам захотелось сладенького, и мы решили добыть мед», — рассказал участник реалити-шоу Иван Кузнецов.

Игроки приняли решение отпугивать пчел с помощью дыма. Для этого раскидали возле улья кусты и развели огонь. Правда, на острове начался пожар, с которым тоже пришлось сражаться участникам.

Однако игра стоила свеч. На вкус мед оказался очень специфическим, с личинками пчел. В условиях, когда каждый день может стать решающим, появление меда, богатого витаминами, — настоящий подарок судьбы.

Ведь участникам нужны силы на дальнейшую борьбу. И скоро зрители узнают, кто же станет новым последним героем.

Смотрите финал шоу в субботу, 1 мая в 19: 00

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