Сергей Соседов: «У Лободы нет таких вокальных данных и пластики, как у Змеи из «Маски»

Предположение, что под маской Юлия Паршута, музыкальный критик тоже отверг.

2 мая на экраны выйдет последний выпуск второго сезона шоу «Маска». На площадке осталось всего четверо участников: Змея, Заяц, Лама и Крокодил.

Кто-то один получит звание короля масок, остальные станут финалистами шоу.

Пожалуй, вокруг Змеи ходит больше всего легенд и домыслов. Но участница смогла сохранить интригу и остаться неразгаданной.

Teleprogramma.pro попросила музыкального критика Сергея Соседова послушать выступление этой участницы и попытаться угадать, кого скрывает маска.

«Поет она классно, здорово! Я много ее слушал, очень пластичная, артистичная. Но очень сложно понять, кто она. Могу сказать наверняка – это не Лобода! Во-первых, она гастролерша. Это человек, который выступает за сумасшедшие гонорары и на «Маску» она точно не пойдет. У нее недавно был концерт в Барвихе, так что она собирает деньги. Во-вторых, у нее нет таких данных вокальных данных, как у Змеи, нет пластичности и гибкости голоса», — заключил Соседов.

Таким образом, эксперт сразу отклонил вариант, что Змеей может оказаться Светлана Лобода.

Второй вариант, который активно обсуждают в Сети, что под маской Змеи скрывается Юлия Паршута.

«Может, это и она, но я не знаю такую исполнительницу. Буду удивлен, признаю. Если это права она, то буду следить за певицей с такими прекрасными вокальными данными. Но я полагаю, что это кто-то более известный. Может, мюзикловая исполнительница», — заключил эксперт.

Точного ответа Сергей Соседов не дал. Поэтому будем ждать все вместе финального выпуска и все сразу узнаем.

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