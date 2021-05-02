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«Евровидение-2021»: Манижу благословила Пугачева, а Австралия споет на удаленке

До главного вокального конкурса Старого Света осталось меньше месяца.

«Евровидение-2021»: Манижу благословила Пугачева, а Австралия споет на удаленке
Певица Манижа. Фото: Первый канал

«При как русская женщина!»

Образ Манижи как крушительницы стереотипов Алле пришелся по нраву: сама такой когда-то была. Фото
Образ Манижи как крушительницы стереотипов Алле пришелся по нраву: сама такой когда-то была. Фото: Ютуб

Маниже по-прежнему присылают проклятия в личных сообщениях в соцсетях, ей оставляют жуткие комментарии под фотографиями и обещают лишить спокойной жизни, если она все же поедет представлять Россию на «Евровидении». В одном из свежих интервью певица призналась, что и правда хотела отказаться. Но масса приятных и положительных отзывов разубедили ее это делать.

А 15 апреля Манижу поддержала сама Алла Пугачева. Примадонна пришла в youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» и послушала в том числе скандальный трек Russian Woman. Пугачева честно сказала, что не в восторге от композиции, но саму Манижу похвалила.

— Во-первых, она личность, — подчеркнула Алла Борисовна. — А песня как раз для «Евровидения». Я бы вообще начала так: «Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все». Такой текст был бы замечательным. Не слушай никого. Ты классная! И ничего не бойся. При как танк. Как настоящая русская женщина!»

Текст Russian Woman может получить премию

Пока в России между строк композиции Russian Woman ищут нечто оскорбительное, оргкомитет премии за лучший текст песни для «Евровидения» Eurostory Best Lyrics Award нашел к ней ключик. Композицию выдвинули на соискание награды за лучший текст песни для шоу. Победителя объявят перед стартом «Евровидения», а определит его международное жюри, состоящее из писателей, журналистов, издателей и участников конкурса прошлых лет. Также могут голосовать посетители сайта премии.

На премию претендуют песни еще четырех участников музыкального конкурса: Growing Up Is Getting Old Виктории Георгиевой (Болгария), Zitti E Buoni группы Mаneskins (Италия), Birth Of A New Age Жангю Макроя (Нидерланды) и The Wrong Place группы Hooverphonic (Бельгия). За все время проведения премии Eurostory Best Lyrics Award представители России ни разу ее не получали.

Пандемии назло

Вдохновляют ли певицу Монтень труды писателя и философа Мишеля Монтеня, она пока не рассказывала. Фото
Вдохновляют ли певицу Монтень труды писателя и философа Мишеля Монтеня, она пока не рассказывала. Фото: Инстаграм

Певица Монтень (Джессика Алисса Серро), представляющая Австралию, не сможет приехать в Роттердам в связи с пандемией коронавируса.

— Мы подумали о трудностях, которые возникнут из-за карантинных условий, в их числе и трудности перелета в Роттердам и обратно, — объяснил глава делегации Австралии Джош Мартин. — И приняли нелегкое решение не отправлять австралийскую делегацию в Нидерланды в этом году.

Несмотря на это, Монтень все равно споет! Высокие технологии позволяют сделать такой финт: девушка споет свою песню Technicolour онлайн, находясь в Австралии.

— Я до сих пор в полном восторге от того, что в этом году могу представить Technicolour, в какой бы форме ни состоялось мое выступление! — сказала она. — Это такой прекрасный праздник, и даже пандемия не сможет поставить на нем крест. «Евровидение» будет жить вечно!

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 18 — 20 мая. Наша Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая (вместе с Украиной). Конкурс в прямом эфире покажет Первый канал.

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