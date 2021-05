«Евровидение-2021»: Манижу благословила Пугачева, а Австралия споет на удаленке

«При как русская женщина!»

Маниже по-прежнему присылают проклятия в личных сообщениях в соцсетях, ей оставляют жуткие комментарии под фотографиями и обещают лишить спокойной жизни, если она все же поедет представлять Россию на «Евровидении». В одном из свежих интервью певица призналась, что и правда хотела отказаться. Но масса приятных и положительных отзывов разубедили ее это делать.

А 15 апреля Манижу поддержала сама Алла Пугачева. Примадонна пришла в youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» и послушала в том числе скандальный трек Russian Woman. Пугачева честно сказала, что не в восторге от композиции, но саму Манижу похвалила.

— Во-первых, она личность, — подчеркнула Алла Борисовна. — А песня как раз для «Евровидения». Я бы вообще начала так: «Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все». Такой текст был бы замечательным. Не слушай никого. Ты классная! И ничего не бойся. При как танк. Как настоящая русская женщина!»

Текст Russian Woman может получить премию

Пока в России между строк композиции Russian Woman ищут нечто оскорбительное, оргкомитет премии за лучший текст песни для «Евровидения» Eurostory Best Lyrics Award нашел к ней ключик. Композицию выдвинули на соискание награды за лучший текст песни для шоу. Победителя объявят перед стартом «Евровидения», а определит его международное жюри, состоящее из писателей, журналистов, издателей и участников конкурса прошлых лет. Также могут голосовать посетители сайта премии.

На премию претендуют песни еще четырех участников музыкального конкурса: Growing Up Is Getting Old Виктории Георгиевой (Болгария), Zitti E Buoni группы Mаneskins (Италия), Birth Of A New Age Жангю Макроя (Нидерланды) и The Wrong Place группы Hooverphonic (Бельгия). За все время проведения премии Eurostory Best Lyrics Award представители России ни разу ее не получали.

Пандемии назло

Певица Монтень (Джессика Алисса Серро), представляющая Австралию, не сможет приехать в Роттердам в связи с пандемией коронавируса.

— Мы подумали о трудностях, которые возникнут из-за карантинных условий, в их числе и трудности перелета в Роттердам и обратно, — объяснил глава делегации Австралии Джош Мартин. — И приняли нелегкое решение не отправлять австралийскую делегацию в Нидерланды в этом году.

Несмотря на это, Монтень все равно споет! Высокие технологии позволяют сделать такой финт: девушка споет свою песню Technicolour онлайн, находясь в Австралии.

— Я до сих пор в полном восторге от того, что в этом году могу представить Technicolour, в какой бы форме ни состоялось мое выступление! — сказала она. — Это такой прекрасный праздник, и даже пандемия не сможет поставить на нем крест. «Евровидение» будет жить вечно!

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 18 — 20 мая. Наша Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая (вместе с Украиной). Конкурс в прямом эфире покажет Первый канал.

