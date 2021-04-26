«Бил по ногам, приходилось терпеть»: Стас Пьеха рассказал о неудобстве костюма Неваляшки

Стас Пьеха был раскрыт в образе Неваляшки на шоу «Маска». В его случае судьи догадались, кто скрывается в костюме. 40-летний певец признался, что ни одна другая маска в телепроекте ему не понравилась, и шарообразная куколка была единственным возможным вариантом для него. Но двигаться и петь в ней было настоящим испытанием.

«Костюм был довольно тяжелый. Он висел всей своей неудобной конструкцией на трапеции: качался, болтался, всячески бил по ногам. Безусловно, в нем было неудобно петь, танцевать, но здесь история совсем не про удобство, а про создание какого-то забавного, странного, романтичного, а иногда страшного и пугающего образа, поэтому приходилось терпеть», — поделился Стас с журналистами Teleprogramma.pro.

Певец назвал свой костюм категорически непредназначенным для танцев, но в то же время подчеркнул, что все проделанное им в этой маске принесло ему удовольствие. Пьеха изначально задумал сделать из Неваляшки много разных персонажей и отмечает, что его затея удалась. Артист не жалеет о том, что покинул проект до финала. По его словам, это произошло очень своевременно. Он добавил, что согласился на участие в шоу ради нового опыта и потому, что во время пандемии сидел без концертов.

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