«Орейро мечтала бы о таком голосе»: Галкин расхвалил Ланскую в «Точь-в-точь»

В финале шоу «Точь-в-точь» Валерия Ланская вышла на сцену в образе Наталии Орейро. В жюри – же привычный все состав, а третейским судьей стал Филипп Киркоров.

«Номер блистательный был. Наталья Орейро мечтала бы о таком голосе. Ты была так женственна, так красива. У тебя были образы самых разных женщин, и во всех них ты была привлекательна. Режиссеры и продюсеры должны в очередь выстаиваться тебе после этого шоу. Спасибо, что была украшением этого шоу!», — сказал Галкин.

Максим Аверин оценил выступлении Валерии в шоу.

«А по тебе ли была выбрана кольчужка? Это слишком мелкая вода для тебя. Твое участие в этом шоу блистательное. Номер не понравился, а понравилось твое участие в шоу», — сказал Аверин.

По итогам шоу Валерия набрала 239 баллов и заняла седьмое место.

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