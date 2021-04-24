Звезда «Холостяка» Мария Лобанова: «Девушки почувствовали конкуренцию, когда я вернулась в шоу, но это их проблемы»

На ТНТ продолжается шоу «Холостяк», в котором девушки из разных стран мира борются за сердце Тимати. В прошлом выпуске в проект вернулась модель Мария Лобанова. На церемонии знакомства девушка объявила Юнусову, что вынуждена покинуть «Холостяк» по семейным обстоятельствам. Однако модель настолько понравилась рэперу, что он придумал новое правило и вручил золотую розу, позволяющую девушке вернуться в шоу в любой момент. В седьмом выпуске Лобанова вновь включилась в борьбу.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с девушкой о проекте «Холостяк», о ее семье и богатых покровителях.

— Каким было ваше детство?

— Я родилась в Беларуси, в городе Гомеле. Там окончила школу, позже переехала в Минск, поступила там в БГУ. Летом у меня защита диплома, я, наконец, получу высшее образование. Мое детство было прекрасным. Я всегда была счастливым ребенком. Спасибо моей маме и бабушке, что вложили в меня очень многое.

Меня с детства отдавали в разные кружки. Чем я только не занималась: рисование, фигурное катание, танцы, плавание, моделинг. Когда с детства пробуешь себя в разных направлениях, то есть возможность сразу определиться, что нравится. Я рано себя нашла, поняла, что я творческий человек, мне нравится все, что связано с модой, дизайном.

Также благодаря кружкам, которыми занималась в детстве, я выросла очень коммуникабельной и разносторонней личностью. В меня очень много вкладывали, я учила языки – английский, итальянский. Я всегда была счастлива и довольна.

— Чем занимаются ваши родители?

— Мои родители в разводе, с отцом я никогда не общалась. И желания такого у меня нет, он ничего в нас не вложил. Меня воспитывали мама и бабушка. Моя бабушка – моя вторая мама, я очень сильно ее люблю и благодарна за все, что она для нас сделала. Моя мама работала, чтоб мы с сестрой ни в чем не нуждались, поэтому нас в основном растила бабушка.

Мама занимается бизнесом, у нее магазины посуды в Беларуси. Она занимается этим со своей сестрой уже более 20 лет. Бизнес успешный, я очень горжусь мамой. Она – трудоголик, и она с детства приучила нас к труду. Она всегда говорила, что надо работать и трудиться. Поэтому, мне кажется, что все, что я имею, и кем я явлюсь, благодаря маме.

Перед глазами всегда был пример, что надо трудиться, быть независимой, рассчитывать только на себя, быть успешной. Я пошла по ее стопам, начала работать с 15-ти лет, путешествовать в качестве модели и зарабатывать деньги. С детства в меня закладывали, что надо ставить цели, идти к ним, не останавливаться, верить в себя. Еще немаловажный фактор, что в меня всегда верили близкие. Это тройная вера в успех, ты всего достигаешь быстрее при поддержке родных.

— Как вы стали успешной моделью? Вам кто-то помог?

— Нет, у меня долгий путь, он продолжается до сих пор. Все, что я имею — благодаря моему старанию, упорству. Мне никто не помогал, просто меня так воспитали. Я уверена в себе, сильная личность, которая идет к своим целям несмотря ни на что. Я человек без границ, я хочу добиться и добиваюсь грандиозных мировых успехов. Останавливаться я не собираюсь. Бывает трудно и сложно. Но в этой жизни ничего не бывает легко. Даже если тяжело, надо вставать, отряхиваться и идти дальше. Главное, найти себя и свое любимое дело. Если это есть, в тебя верят близкие, то ничто не может тебе помешать идти к своим успехам.

— Были ли у вас богатые покровители?

— У меня 6 лет были серьезные отношения. Поэтому никаких богатых покровителей у меня не было. Полтора года назад мы расстались, я переехала в Москву и очень много работаю. На покровителей у меня просто нет времени. У меня постоянные съемки, переезды, тренировки. Конечно, еще до проекта у меня были поклонники, но мне они были не интересны. А уж когда я попала на шоу, то мне интересен один мужчина – Тимур. Все внимание и покровительство я передала ему.

— У вас были длительные отношения с мужчиной. Почему вы расстались?

— Я очень благодарна этим отношениям, я выросла, многое от них получила. Все не просто так, я все принимаю в жизни. И сложности, и поражения, и успех. Но в наших отношениях так сложились обстоятельства. Нас разлучило расстояние, потому что он остался в Минске, были еще некоторые моменты. Но мы остались в прекрасных отношениях, мы поздравляем друг друга с праздниками, мы на связи. Если ему понадобится моя помощь, я всегда готова помочь, как и он мне. Он – прекрасный человек, воспитанный, из хорошей семьи. Но я живу настоящим, живу здесь и сейчас, и абсолютно счастлива.

— Зачем вам нужен был проект «Холостяк»?

— Мне не нужен проект для славы или чего-то еще. Это просто стечение обстоятельств, что Тимур лично позвал меня на шоу, мне он симпатичен и приятен. Это взаимно, я увидела, что между нами проскользнула симпатия, химия. Если интуиция мне подсказывает, что надо познакомиться поближе, то я пробую и иду, почему нет? Я доверяю своей интуиции.

— С кем на «Холостяке» вы не поладили?

— Таких людей не было. Я неконфликтный человек. Понятное дело, что с кем-то я общаюсь ближе, а кого-то держу на расстоянии. Но таких, с кем бы я враждовала, не было. Были девчонки, которые лицемерны, которые в лицо улыбаются, а за спиной обсуждают. Смотрите шоу по субботам, там все видно: кто искренен, а кто надевает маски и строит из себя кого-то. Думаю, что зритель видит, что я человек с большим сердцем, искренняя и настоящая. И это главное.

— Многие девушки были недовольны тем, что вы вернулись в проект. Вам что-то говорили про это в лицо?

— Конечно, девчонки были не довольны. Вернулась красивая, загорелая Маша, зарядившаяся эмоциями. Плюс, они почувствовали конкуренцию, когда я вернулась. Но это их проблемы, а не мои. Я пришла не к ним, а к Тимуру. В лицо мне никто ничего не говорил. Я просто это увидела: девочки шептались, обсуждали. Я нейтрально отношусь к мнению девочек, почему меня вообще оно должно волновать? Я с чистым сердцем пришла к Тимуру, чтобы быть с ним, узнавать его лучше, проводить с ним время.

— Кого вы считаете своей главной конкуренткой?

— Никого. Никогда себя ни с кем не сравниваю. Безусловно, все девочки красивые и достойные, но я в себе уверена, с самооценкой у меня все в порядке. Никого на проекте конкурентками не считаю.

— Какие качества вы не приемлите в мужчинах и никогда не примите?

— Не люблю жадных, невоспитанных, грубых, лицемерных, неискренних, злых мужчин.

— Чем Тимати вас огорчил, а чем, наоборот, приятно удивил?

— Абсолютно ничем не огорчает. Он дарит только положительные эмоции. Он очень воспитанный, интеллигентный, успешный, самодостаточный мужчина, с которым интересно проводить время. Мы с Тимуром на одной волне, на одних вибрациях, он дарит только положительные эмоции.

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