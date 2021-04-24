История продолжается: вышел трейлер нового сезона сериала «Гранд»

Телесериал о драматических и комических событиях пятизвездочного бутика-отеля «Grand Lion» — «Гранд» — снова порадует зрителя. Пока неизвестно, когда именно выйдет пятый сезон телеистории. Однако продюсеры фильма приготовили поклонникам утешительный приз — тизер.

В новом сезоне зрителю обещают неожиданный поворот событий. Рождение детей у Бориса Леонидовича и Валентины Ивановны или новая управляющая? Что ждет героев? Ответы на эти вопросы знают только сценаристы сериала, который уже держится на экранах четыре сезона. Напомним, «Гранд» транслировался на телеканале «Супер» с сентября 2018 года.

Последняя серия вышла 16 декабря 2020 года. За это время поклонники многосерийного фильма успели соскучиться. Неудивительно, так как четвертый сезон «Гранда» признали самым динамичным за всю историю сериала. Согласился с этим и режиссер проекта — Дмитрия Грибанов.

Пятый сезон продолжит развивать сюжетную линию на ферме. Продюсеры кинокартины уже отмечали, что остались довольны внедрением этой площадки. Слоган четвертого сезона «Противостояние» гласил: «Полный чикипибарум!». Какую фразу придумают дл нового сезона, узнаем скоро. Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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