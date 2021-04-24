«Жести хватило»: как снимали финал «ТикТок Талант» на «Пятнице!» и кто стал победителем

12 лучших тиктокеров, по мнению народного жюри, выступили на сцене проекта, не имеющего аналога за рубежом.

Звездой может стать каждый, кто готов покорить новомодную платформу «Тик-Ток». А поможет в этом старое доброе телевидение. Предлагаем заглянуть за кулисы шоу «ТикТок Таланта» на телеканале «Пятница!».

Teleprogramma.pro побывала на съемках заключительного этапа проекта и пообщалась с финалистами первой в мире программы, которая совместила силы соцсетей и телевидения.

Съемки финального выпуска прошли, как и отборочные туры, в павильонах «Амедиа». В длинных коридорах толпятся группы поддержки участников, где-то снуют волнующиеся конкурсанты. А между ними уверенно и бодро исполняют свою работу продюсеры шоу.

Темнота в зале сменяется яркими прожекторами и звонким аплодисментами зрителей. На них, как всегда, черные маски. Последние приготовления на площадке. Жюри поправляет со стилистами костюмы и закрепляет реквизит.

Профессиональные секреты можно увидеть только здесь — за кулисами программы. Организаторы достают обычный пластилин и используют его для того, чтобы надежно и незаметно зафиксировать микрофон на судьях «ТикТок Таланта».

«Кто бы мог подумать, для чего нужен пластилин! Не лошадок лепить», — удивляется один из членов жюри — учительница из Орска Алла Краснова.

Отметим, что прославившийся в Сети педагог русского языка и литературы уже второй раз стала судьей на проекте. А вот тиктокерша с почти девятью миллионами подписчиков — Карина Карамбейби — появилась на шоу впервые. Также бессменными экспертами программы стали Дима Билан и Лариса Гузеева.

Далее появляются ведущие программы — Регина Тодоренко и Роман Каграманов. Кстати, Роман поделился с нами до съемки, что ему очень понравилось работать с женой Влада Топалова.

«Было шикарно, просто замечательно! Тандемчик прямо на ура», — подчеркнул знаменитость.

Ведущие поприветствовали зрителей. И вот на сцену уже рвется первый конкурсант. Яркое появление девушки в пышном красном платье сопровождалось огромными воздушными шарами. Лина Подлужная запомнилась зрителю пением, в котором каждый из судей услышал мнение о себе. Для финала девушка сочинила песню, в которой постаралась оправдать доверие Ларисы Гузеевой.

«Жести в этот раз, думаю, хватило. Все, как просила Лариса», — оценила свое выступление Подлужная.

Следующим выступал паркурщик Кирилл Колесников. Эффектные сальто поразили не только жюри и зрителей, но и других финалистов. Некоторые участники выразили открытую симпатию к молодому любителю трюков.

Кстати, поклонниц у финалиста не мало. Кирилл признался, что девушки не стесняются отправлять ему откровенные фото в надежде привлечь внимание популярного тиктокера. Однако сердце парня уже занято.

«Поначалу она расстраивалась, когда видела сообщения от поклонниц. Но я постоянно говорил ей, что очень сильно люблю ее. Мне никто не нужен, кроме нее. Так оно и есть», — признался Кирилл.

Если паркурщик записывает свои ролики без второй половинки, то воздушные гимнасты — Влад Фефелов и Анна Зимоглядова — не только готовятся стать мужем и женой, но и вместе покоряют «Тик-Ток».

«Мы очень рады, что изменили свою жизнь. Попробовали что-то новое. Уже пять лет работаем в паре. Будут дети — возможно, посмотрят на нас и тоже займутся чем-то подобным», — отметили Анна и Влад.

Номера сменяли друг друга. Звонкие голоса ведущих были слышны в каждом уголке павильона. А что же происходило в репетиционном зале? Teleprogramma.pro отправилась за кулисы, чтобы лично пообщаться с выступившими.

А вот и «отстрелялись» Татьяна Инюшина и Юлия Васютина. Девушки, исполняющие народные песни в современной обработке, самостоятельно придумывают и номер, и даже макияж. На вопрос о главной цели на проекте девушки ответили так:

«Главное — титул победителя первого ТикТок-шоу в мире «ТикТок Талант»».

Кстати, некоторые участники признались, что сильно волновались перед выступлением. И это было заметно: дрожащий голос, бледное лицо и выступающие капли пота на лбу. Однако именно судьи помогли участникам успокоиться. Они не показались им строгими. В этом нас убедила и пародистка Арина Ростовская:

«Они приятные, поддерживают, не пытаются зацикливаться на ошибках. А атмосфера в зале дружелюбная».

Кстати, среди выступавших были и те, кто на телевидении уже не в первый раз. Танцор Денис Шилин вновь приехал покорять сердца телезрителей.

«В 2019 году я участвовал в «ТАНЦАХ» на ТНТ, но появился там спонтанно. Понимаю, что был не готов. Сейчас же хотелось повторить историю и доказать, что стал лучше», — рассказал Денис.

Наблюдая за подготовкой выступающих, нельзя было не обратить внимание на царящее дружелюбие вокруг. Кто-то уже записывал совместные новые «Тик-Токи», а кто-то пытался подбодрить другого перед выходом на сцену.

«Шанс на победу есть у всех, и он один: 50 на 50. Все талантливы и достойны», — подчеркнула танцор на пилоне Алина Харитонова.

Согласна была с ней и танцующая скрипачка Юлия Гарехт. Кстати, Юлия — настоящий пример того, кто действительно прислушивается к себе. Девушка объяснила, почему однажды решила не просто музицировать, но и гармонично двигаться при этом:

«Мне с детства трудно было устоять на месте. Все педагоги в музыкальной школе говорили: «Стой на месте, нельзя шевелиться». А меня очень сильно распирало от эмоций, я не могла не танцевать».

Не представляет свою жизнь без танца и Гульсум Тулякова. Участница не стесняется своего тела. Гульсум доказывает, что лишний вес — это не страшно.

«Родственники поначалу останавливали. Считали, что я буду позориться. А все будут критиковать. Но я такая, какая есть. Мне на чужое мнение все равно. Разве полные люди не имеют право танцевать? Худые зажигают, а полные дома сидеть в халатах?», — возмутилась Тулякова.

Стоит сказать, что все участники были достаточно открыты и честны с собой и зрителем. Королева косплея — Жаннет Родзян — рассказала, что ТикТок — это не только про популярность и хороший заработок. Это еще и про то, что каждый может поделится любимым делом и найти единомышленников:

«Я делаю это для себя и аудитории. Да, иногда заказывают рекламу. Но я больше за то, чтобы делать что-то от души. Мне это важнее».

А обладатель бархатистого голоса, который покорил многих участниц на проекте Александр Молчанов с уверенностью заявил, что талантом сегодня может быть каждый, кто вкладывается душой в свое дело:

«Сейчас другое время. Раньше надо было быть крутым вокалистом, чтобы быть в топе. Сейчас же нужна идея. Важен продукт, а как ты будешь его раскручивать — неважно. Не существует границ у творчества».

Казалось, что уже всех поздравили с выступлением. Но нет. Мы забыли про еще одну финалистку. А вспомнили мы про нее, когда увидели большой ролл. Какой он был аппетитный! А приготовила его Камилла Дмитриева.

Кто бы мог подумать, что через несколько часов станет известно, что именно она выиграла один миллион рублей и получила звание «Лучшего тиктокера страны».

«Если стану победителем, буду благодарна, в первую очередь, мужу. Это главный человек, который всегда в меня верит», — призналась Камилла еще до объявления результатов.

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