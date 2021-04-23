Встреча Лазарева с Топаловым и слезы на стене: что ждет зрителей в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»

В воскресенье, 25 апреля, канал «Россия» покажет финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» После предыдущих выпусков были отобраны 17 сильнейших голосов, и теперь настало время определить, кто из них унесет с собой кубок телепроекта, миллион рублей, а также получит возможность записать собственный и запустить его в ротацию «Нового Радио».

Чтобы определить победителя третьего сезона, в сотню судей под руководством Сергея Лазарева вольются новые лица: певица Нюша, Влад Топалов и Дмитрий Колдун. Уже известно, что музыкальные эксперты в студии сцепились во мнениях, желая отстоять своих фаворитов. Лазареву пришлось нелегко, 38-летний певец пытался дипломатично разрешать споры, но затем не совладал со своими эмоциями, и впервые в сезоне от его слов заплакал не артист на сцене, а судья на стене.

Напомним, среди 17 финалистов оказались 16-летний Гарик Зебелян, умиливший самого Филиппа Киркорова, Ксения Бахчалова, которая заставила рыдать всю сотню, «русская Ким Кардашьян» Татьяна Магидова, покорившая Николая Баскова, а также Майкл Райс и Грег Рега — победители британской и итальянской версий этого вокального шоу.

Не пропустите финал третьего сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» — 25 апреля в 16:20 на канале «Россия».

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