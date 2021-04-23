Танцы в нижнем белье и фото без макияжа: что покажут в новом выпуске «Ты_Топ-модель на ТНТ»

В новом выпуске «Ты_Топ-модель на ТНТ» от 25 апреля зрители увидят одно из самых сложных испытаний для участниц проекта. Хореограф шоу «Танцы» Алексей Карпенко придумал для девушек танцевальный перфоманс, по итогу которого кто-то из кандидаток на победу должен будет покинуть модельный дом. Но это еще не все: кроме демонстрации пластики и чувства ритма красавицам придется еще и двигаться в нижнем белье.

Узнав об этом, модель-трансгендер Ника Крауш жестко выступила против и отказалась от испытания перед самым его началом. В итоге девушкам пришлось срочно менять хореографию, которая и так далась многим с большим трудом.

А тем временем, ведущая Анастасия Решетова устроила своим подопечным фотосессию без макияжа и, чтобы подать пример, сама же приняла в ней участие. Девушкам пришлось столкнуться со своими комплексами и работать в непривычном для себя формате.

Уже известно, что в этом выпуске шоу покинут сразу две участницы. Кто это будет — узнаем 25 апреля в новое время показа.

Смотрите шоу «Ты_Топ-модель на ТНТ» – по воскресеньям в 14:00.

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