Возрождение любимых номеров и признания наставников: что покажут в финале «Танцев» на ТНТ

Вечером 24 апреля зрители канала ТНТ увидят финальный выпуск последнего сезона шоу «Танцы». Teleprogramma.pro узнала, что покажут в этом эпизоде.

История проекта длится аж с 2014 года. Но на сей раз звездные наставники Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова попрощаются с ним окончательно. Поэтому перед объявлением победителя каждый из них обратится к зрителям и участникам со своей речью. Ну а затем выяснится, кто получит звание лучшего танцовщика страны и приз в 6 миллионов рублей, — Алексей Мечетный, Дамьен или Ксения Горячева.

«Мне кажется, что наш проект запустил какой-то танцевальный импульс, который уже не сойдет на нет. Этот импульс и движение постоянно будет подпитываться новыми танцовщиками», — высказался Егор Дружинин. «Сейчас такой момент, когда хочется сказать, что я ни о чем не жалею. Но я, наоборот, о многом жалею. Хочется вернуться и прожить все сезоны более осознано», — добавила Татьяна Денисова.

Организаторы проекта поделились, что финальный концерт будет максимально драматичным и ностальгическим. Зрители увидят победителей и самых ярких участников предыдущих сезонов – Макса Нестеровича, Ильшата, Виталия Уливанова, Алису Доценко, Кирилла Цыганова, Сашу Перцева, Диму Бончинче и многих других. Некоторые из них покажут ремейки своих самых запоминающихся номеров.

Зрителей ждут и прощальные командные номера. Подопечные Мигеля из разных сезонов повторят легендарную постановку с саундтреком Apashe — No Twerk. Татьяна Денисова возглавит перфоманс своей команды, в котором выйдет на сцену с 15 мужчинами. Егор Дружинин соберет участников со всех сезонов в лиричный номер под песню Zoloto — «На прощание».

Не пропустите финал проекта «Танцы» и узнайте имя последнего победителя шоу – 24 апреля в 18:00 на канале ТНТ.

Смотрите также: